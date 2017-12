Los negocios secretos de Bigote 'Number One'

El novio de María Teresa Campos ha concedido una entrevista en un diario chileno que algunos medios han calificado como "delirante". En ella, el humorista asegura que es el "number one" en España y que ha inventado, entre otras cosas, los zapatos de seis hebillas y las motos con techo.

Según publica Informalia, el polifacético Leonardo Da Vinci se le queda corto a Bigote Arrocet. El chileno de 68 años es humorista, diseñador, inventor, actor y además empresario. Así lo ha asegurado él en una entrevista concedida al diario chileno El Mercurio, donde confiesa el motivo de sus continuos viajes a su país de origen: "Vamos a abrir una planta de energía eólica en Chile con empresarios españoles". Y no es el único: "Estudiamos abrir la piscina más grande de Europa a las afueras de Madrid".

Y es que la flamante pareja de María Teresa Campos (76) se retrata como un gran emprendedor de geniales ideas que, en ocasiones, le han sido arrebatadas de mala manera: "A los 11 años diseñé un proyecto para convertir en navegable el río Mapocho (Santiago de Chile) inspirado en el río Sena, pero un ingeniero le arrebató la idea. También fue idea mía el túnel de San Cristóbal, las motos con techo y los zapatos de seis hebillas", afirmó.

Bigote está feliz en España, donde se siente una persona muy importante: "Soy el numer one. Cuando me vine dijeron que no iba a triunfar por ser muy autóctono. Que los españoles no me iban a entender y que tenía que competir con comediantes reconocidos. Pregunta qué fue de esos comediantes y dime a mí, ¿quién dura 43 años siendo número uno?". Tanto que, según él, sus entrevistas se cotizan al alza: "Entre 35.000 y 60.000 euros, depende".