Mariló Montero: "Siempre que se me ha tratado mal en el trabajo lo he denunciado"

Mariló Montero ha hablado a CHANCE del tema de los abusos al preguntarle sobre "la manada", y de cómo ha educado a sus hijos en este aspecto y en la solidaridad. También ha querido aclarar varios rumores de su posible vuelta a la televisión y de su vida en Nueva York.

Parece que la vida le ha cambiado a la periodista después de introducirse en el mundo de las donaciones, por el que recibió el premio a Periodista del año 2017.

CHANCE: ¿Qué dicen tus hijos de el tema de las donaciones?

Mariló Montero: Todos tenemos responsabilidad para infundir este tipo de solidaridad en nuestros hijos, somos muchas las personas que estamos hablando de nuestras familias para que sean donantes, para que sean generosos y para que tengan una responsabilidad civil y social.

CH: Teniendo a los dos padres periodistas ninguno de tus hijos se ha querido dedicar al periodismo...

M.M: Eso habrá que preguntárselo a ellos.

CH: Mariló qué opinas con los sucesos que está habiendo últimamente de la gente joven véase La manada, la chica de 15 años.

M.M: ¿Qué pasa? ¿Nos hemos vuelto un poco locos? ¿Estamos yendo para atrás? ¿Las mujeres no hemos conseguido nada? En primer lugar quizás la parte positiva de toda esta desgracia terrible es que se conozca más. Los abusos hacia las mujeres han existido toda la vida, las mujeres eran objetos a los que no se les permitía trabajar, en la época medieval se las tenía como prostitutas y no se les respetaba y aguantaban matrimonios de conveniencia. Afortunadamente estamos ahora conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz.

CH: ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido abusada?

M.M: Yo lo he dicho siempre cuando he sido injustamente tratada en el trabajo. He contado que yo tuve un jefe que no me iba a subir el sueldo porque mi marido tenía dinero y mi compañero que hacía menos, porque yo era la directora del programa, le iba a subir el sueldo porque tenía dos divorcios. Yo lo he dicho siempre, cuando se me ha tratado mal en el trabajo me he ido a recursos humanos y lo he denunciado. Otra cosa es que en España las mujeres que han denunciado que han sido abusadas no se atreven a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo aquí no somos heroínas en ese aspecto.

CH: ¿Ese miedo se lo has trasladado a tu hija que además tiene un trabajo en el que se expone mucho físicamente?

M.M: A mis hijos siempre, tengo un varón y tengo una hembra y la educación desde la raíz ha sido el respeto hacia la persona que esté a tu lado sea quien sea y de la condición que sea, todos tenemos los mismos derechos.

CH: ¿Cómo estás viviendo el alejarte de los cachorros?

M.M: Los padres educamos a los hijos para que se vayan independizando de nosotros porque afortunadamente o por desgracia les hemos tenido que llevarles al extranjero porque el sistema educativo español todavía está muy debilitado con respecto a hablar a las lenguas y los idiomas en los colegios y no tener que sufrir ese desgarro de alejarte de ellos para que aprendan un idioma. Así los padres también nos educamos en independizarnos de los hijos.

CH: ¿Has sentido la sensación del nido vacío?

M.M: Hay que trabajar en ello. No, afortunadamente no.

CH: ¿Qué está haciendo Rocío ahora?

M.M: No para, está trabajando.

CH: Estuvo en Nueva York cuando estuviste con ella.

M.M: Es una cosa que me viene bien aclarar. Yo me fui a vivir a Nueva York sola, mi hija es independiente, ya trabaja, no necesita a su madre para que sea su agente personal, tiene a Fernando Merino y yo no me encargo de su profesión, me encargo de ser su madre, pero a Nueva York me fui a vivir sola.

CH: ¿Te ha cambiado mucho Nueva York?

M.M: Todas las experiencias cambian, hasta ser donante te cambia la vida, te hace ver a las personas de otra forma.

CH: ¿Tú eres una persona vital?

M.M: Yo estoy viva, claro.

CH: Hoy hemos visto tus fotos con Isabel Preysler.

M.M: Son encantadores y maravillosos, eso pasó ya hace muchísimos meses. Nos estamos yendo a unos temas muy pasados. En Nueva York te puedes encontrar con muchísimas personas interesantísimas.

CH: ¿Has frecuentado ciertos círculos allí o ha sido casualidad?

M.M: Yo soy muy reservada con mi vida y mi entorno social.

Mariló ha hablado largo y tendido de su vida en Nueva York, de la educación que le ha inculcado a sus hijos y también ha querido aclarar varios rumores, hablaba en la anterior entrevista de su posible vuelta a la televisión.