Revienta el matrimonio de María Lapiedra Mark Hamilton tras conocerse sus 'cuernos' con Gustavo González

Cuernos a granel. No se ha hablado de otra cosa en el mundo del corazón esta semana.

El periodista de «Sálvame» Gustavo López se ha convertido en el protagonista de la crónica social tras anunciar en la revista «Diez minutos» su separación con Toñi, después de haberle sido infiel ocho años con María Lapiedra.

«Es cierto que me he separado. Conocí a mi pareja en selectividad; llevábamos más de 30 años juntos. Está siendo la etapa más complicada de mi vida», reconfirmaba el periodista en el plató de Telecinco. Entre lágrimas, González reconoció en el espacio su relación con Lapiedra:

«Es complicado, sobre todo por mis hijos. Le he contado cosas. Vino María Lapiedra, contó lo que contó y se lo he reconocido a mi pareja. Para ella fue difícil recuperar lo que he perdido. Tengo tanto cariño a mi esposa, que juro que me gustaría que fuese feliz. No se merece el daño que le he hecho, es un pedazo de mujer».