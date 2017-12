Belén Esteban dice que está muy grave y le echa la culpa de las anginas a Jesulín

Jorge Javier Vázquez ha expresado la sensación de hablar este 18 de diciembre de 2017 con Belén Esteban de una manera bastante gráfica. Y es que la colaboradora no pudo estar en el plató de 'Sálvame', pero aun así entró vía telefónica para hablar con sus compañeros.

El sonido de su voz pilló a Jorge Javier por sorpresa que ha descrito el momento como "estar hablando con Belén, pero cuando tenga 70 años".

La tertuliana ha cogido un buen gripazo y le ha afectado, sobre todo, a la garganta provocándole anginas y fiebre. Pero esto no iba a hacer que Belén se quedase este lunes sin dar su opinión sobre el último incidente protagonizado por su 'ex', y que ha descrito como "vergonzoso".

La tertuliana ha confesado no "reconocer" en el Jesulín del encontronazo con los 'paparazzi' a la persona con quien convivió.

Belén lo tiene claro, y es que para ella aunque la situación sea insoportable, la violencia nunca la respuesta.

"Mi calle es pública y en mi calle se ponen muchos cámaras y me tocan a veces al telefonillo, pero no he pegado nunca a nadie ni le he roto la cámara".