Kiko Matamoros y Belén Esteban deben un pastón a Carmen Lomana

Aquí, si no le aprietan, no paga ni el lucero del alba. La millonaria Carmen Lomana recordó este 19 de diciembre de 2017 su paso por Supervivientes 2015 e hizo especial hincapié en los "ataques brutales" que recibió tras salir de la isla.

La tunda principal se la dieron desde Sálvame, en el programa de entrevistas para YouTube Entre tú y yo con Carlos Benedito.

Los hechos se remontan a 2011 cuando la empresaria interpuso una demanda a Kiko Matamoros, Belén Esteban y Mila Ximénez por injurias y calumnias.

Cabe recordar, como informó Vanitatis, que los frikies del programa de Telecinco fueron condenados por el Tribunal Supremo a pagar a Lomana una cantidad de 120.000 euros, de los que 60.000 recaían en Mila, 30.000 en Belén y los otros 30.000 a Kiko.

Pues bien, Lomana desveló en dicha entrevista que solo una le ha pagado:

"Tú no sabes cómo es esta gente. Aquí la única que me pagó fue Mila".

Y añadió:

"Pero no me pagan por haber sido demasiado buena porque no quise denunciar ni a la cadena, ni a la Fábrica de la Tele, ni a Jorge Javier. Lo habían permitido porque daban audiencia y la audiencia da publicidad".

Hace unos meses, Lomana cargó contra Belén Esteban después de ganar el juicio contra Toño Sanchís:

"Espero que tenga suerte a la hora de cobrar. Yo llevo esperando cinco años y todavía no me has pagado. Recurriste al final y el Supremo me dio la razón".