Aya, la niña '1.000 euros' que ha revolucionado el sorteo de la Lotería de Navidad

Ha nacido una estrella. Fugaz, porque esto de la Lotería dura poco, pero brillante.

Aya Ben Hamdouch se ha convertido este viernes 22 de diciembre en la verdadera protagonista del sorteo de la Lotería de Navidad.

Mucho antes de que saliera el Gordo, la niña del colegio de San Ildefonso ha revolucionado las redes por el ímpetu con el que cantó los premios de 1.000 euros correspondiente a la pedrea.

Aunque en un primer momento la niña fue identificada como Noelia Katiuska, enseguida la organización lanzó una corrección con su verdadero nombre Aya Ben Hamdouch.

Tal y como ha explicado la madre de Katiuska en palabras a Televisión Española, el error se ha producido porque estaba previsto que su hija saliera en la quinta tabla. Finalmente se produjo un cambio de planes y fue relegada hasta la séptima.

La pasión de Aya ha conquistado a todos, dado que entonaba cada premio como si de el Gordo se tratase, algo que, según la madre de Katiuska, ya se había evidenciado desde los ensayos.

Me declaro #MuyFan de la niña de la lotería de Navidad que canta los 1000€ como si fueran gordos "Miiiiiiiiiiiiil eurooooos" si me toca me sabrá a millones!! #Noelia #LoteriaRTVE 😂