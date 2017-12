Letizia va a la última; se apunta a la tendencia estrella de la temporada

De Balenciaga a Zara. Las botas por encima de la rodilla -over the knee- se han colado en los escaparates de infinidad de tiendas para este otoño-invierno. Son la tendencia de la temporada, y la reina Letizia, que este año ha lucido looks más arriesgados que de costumbre, también ha querido lucirlas este jueves durante un acto de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Para el que parece que será su último evento oficial de 2017 ha elegido un modelo en rojo de la firma española Magrit, una de sus favoritas. Las ha combinado con un total look del mismo color, vistiendo un abrigo envolvente de lana con lazada lateral, una falda con motivos florales y un bolso de piel con cadena metálica de Zara. Para suavizar la potencia del rojo, Letizia ha optado por un jersey negro de cuello cisne y un maquillaje en tonos muy suaves, según recoge Uxía Prieto en ElHuffPost.

Como viene siendo costumbre últimamente, la prensa internacional no ha tardado en comentar la elección de la reina. En este caso ha sido el periódico británico Daily Mail, que ha alabado su look "navideño" y vibrante en su edición digital. En el artículo, donde declaran que Letizia "ha vuelto a superarse a sí misma", prestan especial atención a su manicura, para la que utilizó "un fresco rojo escarlata".

Fuente original: ElHuffPost/Leer más

