Pillan en una noche de pasión a María Lapiedra y Gustavo González

Al final va a resultar de que el llorón Gustavo González es un actor de primera, capaz de engañar al más pintado, poniendo carita de pena y soltando mentiras.

Desde que el periodista anunciara su divorcio el pasado 13 de diciembre, su romance con María Lapiedra (33) parece avanzar a pasos agigantados.

Los últimos acontecimientos parecen indicar que su relación con la actriz de cine porno va totalmente en serio e incluso han pasado alguna noche juntos esta semana, según desvelaron en Sálvame.

Ese mismo 20 de diciembre de 2017, Gustavo Gónzalez (51) y Lapiedra coincidieron, sin verse, en el programa de Telecinco.

El primero abandonó el mismo a las 18.00, triste porque ella había asegurado que no quería saber nada de él.

Dos horas después, María dejaba el plató y puso rumbo a la estación de Atocha, en el centro de Madrid, para coger un AVE dirección a Barcelona.

Sin embargo, la ex actriz de cine X cambió el billete no cogió el tren.

Al parecer, Lapiedra se encontraba en la estación cuando recibió una llamada de González, que la hizo cambiar de idea, según desveló Kiko Hernández.

Gustavo la convenció para que se quedase y para que se reencontraran en un bar cercano, a unos 20 metros de la estación.

Ella aceptó, se reunió con él y cenaron juntos. Los testigos de sus charlas durante la velada desvelaron que ambos se prometieron amor eterno y se juraron luchar por su relación.

Tras la cena, el tertuliano y la actriz se marcharon por separado, con 15 minutos de diferencia, conscientes de que había paparazzi en la zona.

No obstante, el recorrido de los dos llegaba a un mismo sitio: al apartamento de un amigo de González, donde pasaron toda la noche.

María abandonó la vivienda a primera hora de la mañana y, una vez llegó a la Ciudad Condal, fue sorprendida por un reportero del programa Cazamariposas que la esperaba en la estación.

A pesar de que no quiso decir nada sobre el tema, sí confesó que las cosas con Gustavo estaban mucho mejor que el día anterior. Parece que no hay nada que no arregle una gran noche de amor.