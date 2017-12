Manuel Martos: "Tengo la sensación de que tenemos Raphael para mucho rato"

Manuel Martos acudía junto a su mujer Amelia Bono y sus hijos al "Circo Mágico" y hablaba d cómo se encontraba su padre "mi padre fantástico, ayer arrasó en Madrid, el Palacio de los Deportes lleno hasta la bandera una vez más y me atrevería a decir que está en su mujer momento, muy bien".

También habló de cómo ve a su compañero en OT David Bustamante:

"Yo puedo hablar de su faceta artística, con lo cual es un grandísimo artista, una maravillosa persona y nada más, lo demás ya yo no puedo hablar de esas cosas, pero él está estupendo".

CHANCE: Manuel, qué raro que te veamos aquí y no en Operación Triunfo, ¿Qué tal la experiencia?

MANUEL MARTOS: Bueno, es un día a la semana. muy bien. Fantástico, una experiencia increíble, va muy bien, los chicos son espectaculares, hay un nivel impresionante y no puede ir mejor, la verdad.

CH: Manuel, ¿Cómo está tú padre?

MM: Mi padre fantástico, ayer arrasó en madrid, el palacio de los deportes lleno hasta la bandera una vez más y me atrevería a decir que está en su mujer momento, muy bien.

CH: ¿Tenemos para rato?

MM: Tengo la sensación de que tenemos raphael para mucho, mucho, mucho rato, sí.

CH: Manuel, te quería preguntar, éstos días que hebéis coincidido, ¿cómo habéis visto a David, le ves feliz?

MM: A David lo veo bien, yo puedo hablar de su faceta artística, con lo cual es un grandísimo artista, una maravillosa persona y nada más. Lo demás ya yo no puedo hablar de esas cosas, pero él está estupendo iba a participar en la gala de navidad y en el último momento sí, pero esas cosas pasan. Ya le pasó a mi padre con un catarro no pudo cantar. Los cantantes al final viven de su garganta y si de repente se ponen malos, tienen que estar al cien por cien, or lo tanto, ese día no pueden trabajar. Es muy llamativo cuando ocurre pero es normal, no pasa nada.

CH: Ha dicho que va a pasar la nochebuena con vosotros

MM: No sé, tendremos el pavo preparado por si acaso, pero yo creo que estará con su familia.