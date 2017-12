Sara Carbonero y la felicitación navideña de Iker Casillas y familia

Sara Carbonero ha realizado este año un "posado navideño" de lo más original, publicando una foto en su Instagram en la que aparecen los nombre de los cuatro miembros de su familia, Sara, Iker, Lucas y Martín.

La periodista ha escrito un mensaje que acompañaba a la foto para felicitar la navidad a sus seguidores:

"Un año más os dejo aquí nuestro tradicional posado navideño, no me digáis que no estamos para comernos. Unos salimos más redondos que otros, pero para eso son estas fechas. Para comer, reír, soñar, celebrar, para volver a creer, a ilusionarse, a ser niños. Como dijo Charles Dickens: "Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de conservarla todo el año". ¡Feliz Navidad a todos!".