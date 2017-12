Patricia Conde enloquece cuando su ex Carlos Seguí le acusa de 'inmoral'

Carlos Seguí (36 años) habría obtenido respuesta y de la manera más original posible; a golpe de 'zasca' filosófico. Su exmujer Patricia Conde (37) no se ha quedado callada en su cuenta de Instagram a raíz de las acusaciones del que un día fue su marido. No habla jamás públicamente de su vida privada y, menos, de su pequeño. Pero hay veces que se permite hablar sin hablar.

Hace unos días el empresario mallorquín abría su corazón en las páginas del cuore y confesaba, por primera vez, el calvario que vivió con la presentadora. "Mi divorcio fue una pesadilla", "Estuve 35 días sin ver a mi hijo", "Me parece inmoral utilizar los malos tratos como estrategia para quedarse con la custodia del niño", han sido algunas de sus declaraciones más contundentes, según recoge Jesús Carmona en El Español.

Tras esto, la presentadora del extinto Sé lo que hicisteis ha tirado de cita célebres en su Instagram Stories. ¿Casualidad o causalidad? Ante las desgarradoras palabras de Seguí como la "estrategia procesal para quedarse con el niño"; que "estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre", Patricia recomienda la reflexión y la mesura de no hablar sin saber: "Lo importante que es aprender a no ir donde no nos invitan, no meterse en lo que no nos incumbe y no hablar de lo que no sabemos". Ahí está, para quien lo quiera captar.

Fuente original: El Español

