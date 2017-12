Isabel Preysler habla por primera vez tras convertirse en abuela de nuevo

Tras la boda de su hija, Ana Boyer, con Fernando Verdasco y la llegada de sus dos nietos, fruto del amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, la reina de corazones ha tomado la palabra durante la exclusiva fiesta de Navidad organizada por Porcelanosa, con motivo de la inauguración de su nueva tienda en Málaga.

Según publica Informalia, en su charla con ¡Hola!, Isabel Preysler aseguró que ella estaba al corriente del embarazo de Kournikova, que lo llevaba en secreto ante la prensa: "Pero cómo no iba a saber que mi hijo Enrique y Anna iban a ser padres. Por supuesto que sí. Lo que pasa que ellos son muy celosos de su intimidad y decidieron mantenerlo en secreto".

Por suerte, todo ha salido de la mejor forma posible: "Ha sido un embarazo perfectamente normal, no ha tenido que guardar reposo en ningún momento. Anna no ha necesitado esconderse, lleva una vida muy normal y muy casera. Se ha limitado a vivir el día a día habitual con Enrique, la familia y amigos", declaró Isabel, que alegó que el cantante es "extremadamente feliz".

La novia de Vargas Llosa también se refirió al otro acontecimiento sucedido en la familia en estas últimas fechas: la boda de Ana y Fernando. "Mi primera reacción cuando Ana me dijo que se iba a casar fue de 'ay, que se me va la pequeña', pero la verdad es que, aunque sea una frase muy manida, he ganado un hijo. Un hijo maravilloso.

Preysler también habló de la relación de su novio con su hija Ana, desmintiendo aquellas informaciones que apuntan que no es precisamente idílica: "Ana y Mario se llevan estupendamente y ni Fernando ni ella hubiera concebido que no estuviera él. Fíjate si es verdad que han llegado a cambiar la fecha porque nos venía mal".

Por último, preguntada por una futura boda con Vargas Llosa, la celebritie no dejó pasar la ocasión de declarar su amor por el escritor: "Se llegase a ocurrir un enlace entre Mario y yo sería algo íntimo y muy discreto. Pero ya me siento casada y él siente lo mismo. Para nosotros no es importante firmar un contrato no lo necesitamos.