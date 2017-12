María Lapiedra: la historia de unos 'cuernos' de récord Guinness

Lo subraya Albert Domènech con una gracia indudable y notable talento narrativo en la edición de 'La Vanguardia' de este 27 de diciembre de 2017: Ni en Navidad nos dejan respirar un poco.

"Estaba yo con mis canelones, mis cenas de Nochebuena, mis turrones y mis 43 kilos de más en solo dos días y me suena la alarma de mi dummiemómetro para indicarme que hay media España pendiente de uno de los culebrones de 2017, y otra media que intenta comprender quiénes son los protagonistas de un triángulo de amor, celos, pasión y venganzas más propio de una telenovela colombiana que de un producto made in spain, pero en fin". "Que no cunda el pánico entre los queridos dummies de la prensa rosa que aquí estoy de nuevo para haceros más llevadero el zoo televisivo de los últimos días y regalaros algunas claves para que veáis que siempre habrá especies humanas que estarán peor que vosotros. Y eso mola".

Y sigue Albert Domènech:

"Centrémonos en la protagonista femenina que es de armas tomar y con ella vamos a necesitar más de un párrafo. Apunta este nombre: María Lapiedra. Lapiedra es filóloga en la misma medida que Ana Obregón es bióloga, esto es, que la carrera la ha hecho en otros campos que poco tienen que ver con su currículum profesional". "Así que la faceta más destacable de sus estudios es la lengua, y eso sí que hay que tomárselo en un sentido puramente literal. A pesar de su matrícula de honor, la de Mollerussa (Lleida) se ha hecho famosa gracias a su aparición en programas de nivel como DEC o Sálvame, su ‘amistad' con Joan Laporta o sus proyectos relacionados con el erotismo".

Ejemplos de nivel son su libro Follar te vuelve loco o sus shows musicales y eróticos festivos haciendo todas las posturas del Kamasutra enrolada con una estelada. Y es que la mujer no solo es independentista, sino que a punto estuvo de lograr la alcaldía de su pueblo, Les Borges Blanques, fundando el Partido Del Deseo (os aseguro que es verídico, hoy no estoy para hacer muchas bromas).

Para que os hagáis a la idea este era uno de los puntos principales de su programa:

"Se podrá hacer nudismo y masturbarse por el pueblo de doce de la noche a 6 de la madrugada".

Insisto: es real.

Y con estas ideas antropológicas de alto nivel- no entendemos cómo no prosperó su carrera política- nuestra chica se ha ido haciendo un hueco en la plataforma mediática a base de apariciones para olvidar y pequeños escándalos que han alargado su personaje hasta el día de hoy donde Lapiedra tenía preparado un gran as bajo la manga.

O bajo las bragas, en su caso. Y es que hace pocos días salió a la luz que ella y el periodista del corazón Gustavo González han mantenido una relación sentimental durante, atención, ocho años, cuando ambos estaban casados. Ocho años de infidelidad constante (y solo contamos la que mantuvieron entre ellos), que les convierten en candidatos a los ponederos de cuernos más longevos del país.

Como era de esperar, este bombazo ha sido exprimido por revistas del corazón y programas como Sálvame (también su edición Deluxe), Socialité o Cazamariposas, que se han dedicado a vender toda la historia por fascículos y buscar las declaraciones cruzadas de los tres protagonistas que, como si de un partido de tenis se tratara, han ido intercambiando golpes para ver quién lograba el titular más surrealista o grandilocuente. Las consecuencias de este terremoto sentimental os la podéis imaginar.

Por el momento, Gustavo ya ha confesado en la revista Diez Minutos que se ha separado de su mujer después de 25 años de matrimonio y cuatro hijos. El periodista admite su culpa y pide respeto para María, por quien parece que siento algo fuerte, fuerte.

Y es que según informaciones de varios medios, el valenciano y Lapiedra durmieron juntos el miércoles 20 y el viernes 22 de diciembre, día de El Gordo. El marrón Gordo que les viene encima. Por si fuera poco, Lapiedra, por lo que pueda venir, ya ha confirmado que hará las maletas para participar en el reality Supervientes en su edición de 2018.

Y es que María Lapiedra- no olvidemos que está casada y tiene dos hijas- no tuvo mejor idea que prestarse a ir al programa Sálvame Deluxe y someterse a la prueba del polígrafo para demostrar que está enamorada de Gustavo y que no miente. Y el aparatito de armas tomar le dio la razón, incluso cuando aseguró que quería rehacer su vida amorosa con su amante de los últimos ocho años. A todo esto, ¿qué dice su marido?

Mark Hamilton ha visto en pocos días como salía a la luz que su mujer tenía un amante desde hace ocho años y esta contaba en la tele que quería estar a su lado (al lado de Gustavo) para explicar a toda España que ya no duerme con su marido y que si comparten hogar es por el bien de las niñas.

Hamilton (el piloto no, el marido) acabó de poner la guinda al pastel de los amantes del pastizal y las broncas, acudiendo el pasado sábado en el Deluxe para asegurar que no sabía nada de sus cuernos y que ahora tiene claro que piensa separarse de su mujer.

Cuestionado sobre si se irá de casa respondió que no lo hará porque no quiere que Gustavo entre en ella. Y para rematar su intervención, algo que se lleva mucho por Navidad: les deseó lo peor a los dos y aseguró que no acabarán juntos. Vaya, que decidió morir matando.

A la espera de que haya otro episodio con la ex de Gustavo, el último elemento para la nueva canción de Maluma, Cabreados los 4, el culebrón español de finales de año, lejos de apagarse, amenaza con reavivar para conectarnos al 2018 con más confesiones y secretos que pueden hacer que comamos las uvas a más velocidad.