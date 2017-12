Robbie Williams felicita desnudo la Navidad

El cantante ha decidido salirse de las tradicionales tarjetas y mensajes felices para felicitar la Navidad a sus seguidores y lo ha hecho de una manera mucho más original y un poco subida de tono.

Según publica Informalia, Robbie William (43) ha compartido una publicación a la red en la que deja ver su cuerpo tatuado posando junto a un árbol de Navidad, debajo de un muérdago, tapándose con las manos sus partes íntimas y sonriendo a la cámara. Además, el cantante ha acompañado la fotografía de un texto en el que puede leerse: "¡Feliz Navidad a todos! ¿Quién quiere un beso bajo el muérdago?".

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y ya son más de 3.000 los comentarios de mujeres y hombres que se han ofrecido para besar al exvocalista de Take That.

Ésta no es la primera vez que el artista aparece desnudo en la red social. Hace justo un año, su esposa Ayda Field, subió una foto en la que se podía ver Williams sin ropa y cubriéndose sus partes íntimas con un pastel.