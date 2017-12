Sara Carbonero: lo que hay que sufrir para ser una 'femme fatale'

¡Para presumir hay que sufrir!. Y si no que se lo digan a la mujer de Iker Casillas, que alardeó de su particular estilazo con un elegante look que bien le podría haber jugado una mala pasada. Y es que, tal y como ella señaló en las redes, utilizar unos altos tacones de aguja por una calle empedrada no es un gran idea.

Según publica Informalia, Sara Carbonero (33) es una mujer que derrocha estilo, aunque a veces eso signifique jugarse los tobillos: "Tacón de aguja y calle empedrada nunca fue buena combinación. Por lo demás, me encanta esta foto", escribió la periodista en un post en el que aparece vestida con unos botines de tacón, una falda negra de cuero y larga gabardina en color camel.

on más de un millón y medio de seguidores en Instagram, Carbonero es una de nuestras famosas más seguidas en las redes sociales. No es de extrañar: la periodista comparte a diario imágenes con sus fans y además hace gala de su gran sentido del humor.

Sara e Iker (36) han dejado Oporto por unos días y han vuelto a España por Navidad, donde está disfrutando de estos fechas tan especiales junto a los suyos. Lo ha desvelado la manchega en Instagram, donde ha publicado varias fotos de los reencuentros que ha vivido, entre ellos, el de su gran amiga y socia en Slow Love, la periodista Isabel Jiménez (35).