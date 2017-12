Alejandro Albalá con Sofía Suescun: "He pasado del cobre al oro"

Alejandro Albalá y Sofía Suescun aparecen por primera vez públicamente confirmando su relación en una velada en el popular "Bingo de Las Vegas".

Ambos presumen de su amor, ajenos a la vida de Chabelita, aunque no pueden evitar opinar siendo duros con ella.

Sofía asegura que Isa:

"Es una chica que lo ha tenido todo siempre. su mayor fallo es no tener amor por parte de alguien y recurre a tener rápido novio, de uno pasa a otro. No sabe estar sola y eso viene de que a ella le ha faltado amor. A Isa se le acercan por... no sé por qué se acercó a Alejandro".

CHANCE: La pareja de moda.

SOFIA SUESCUN: La más guapa, la más bonita.

CH: ¿Qué habéis encontrado?

ALEJANDRO ALBALA: Hay cosas que no se pueden decir.

SS: Hay cosas que... Es algo especial.

CH: ¿Qué te gusta de Alejandro?

SS: Cómo me trata, educado, sabe estar en cualquier sitio, es un partidazo.

CH: Lo que se ha perdido Chabelita.

AA: Lo que ha ganado ella.

CH: ¿Qué has visto en ella?

AA: Me cuida muy bien, he pasado del cobre al oro.

CH: Físicamente has mejorado.

AA: Sí, no la cambio por nada del mundo. El trato que me da ella...

CH: ¿Chabelita te trataba mal?

AA: Ya lo he dicho.

CH: ¿A los que decían que era un montaje?

AA: Que sigan hablando.

CH: ¿Tu madre qué te ha dicho'

AA: Muy contenta, hablo todos los días con ella, encantada de la vida.

CH: ¿Qué tal te llevas con tu suegra?

SS: La conocí y super bien. Me daba respeto y de maravilla y la cuñada muy bien también, muy maja.

CH: ¿Y tu madre?

SS: Mi madre tiene un problema, cuando ve que alguien me acapara se pone muy celosa y le gusta Alejandro pero empieza con las pegas de siempre.

CH: ¿Chocarás con tu suegra Alejandro?

AA: No.

CH: ¿Cómo va el tema del juicio?

AA: Ella va fuerte y si quiere guerra le damos guerra.

CH: Muy feliz con Alberto y se quería casar con él en el 2018.

AA: Si firmamos ya el divorcio, se podrá casar.

CH: ¿Qué le vas a pedir?

AA: Una firma.

CH: ¿Por qué va a juicio?

AA: Dice que me negaba a firmar. Le pedí que quería firmar los papeles. El mejor regalo de reyes pero habrá que esperar a marzo porque a ella le da la gana.

CH: ¿Nervioso?

AA: No, deseando que llegue el día.

CH: ¿Y si te dice ven?

AA: No voy.

CH: ¿Habéis vuelto a hablar? AA: No.

CH: ¿Qué te parece que haya vuelto con Alberto?

AA: Me da igual, ni opino de eso.

CH: ¿Cómo es Isa?

AA: Muy de que quiere formar una familia muy rápido porque se ve falta de ella, es lo que tiene.

CH: ¿Pendiente del niño?

AA: No sé, ella sale mucho, algo sé, pero...

CH: Ejercías de padre del niño.

AA: Después de tanto le tengo cariño.

CH: ¿Echas de menos a alguien?

AA: A mi madre cuando estaba con Isa. Somos jóvenes y estamos en edad de equivocarnos.

CH: ¿Has vuelto a estudiar?

AA: Todas las mañanas.

SS: Es vago en el sentido de estudiar, pero inteligente. Cuando hago algo lo saco, no como ella.

CH: ¿Qué opinas de Isa?

CH: ¿No te da miedo que Isa le llame?

SS: No, me da pena. Le deseo que se asiente un poco, que cuide de su hijo, que lo quiera mucho y me encantaría hablar con ella y no cometa el error. Como futura psicóloga que seré que no vuelva al mayor error de su vida. No sé si su madre no le da consejos. Alguien debería decirle lo que está bien y lo que está mal.