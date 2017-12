Carmen Lomana se lanza en plan verdulera a la yugular de las Campos: "La fealdad engancha"

Muy pija ella, muy modosita y educada, pero a la hora de la bronca, Carmen Lomana deja claro que puede ser una 'verdulera' más.

Carmen Lomana ha sido uno de los personajes públicos que más duramente ha cargado contra Las Campos tras la emisión de la entrega navideña de su reality en la que los espectadores pudieron ser testigos de su viaje a Nueva York.

Primero en su Twitter:

Una reportera de El Programa de Ana Rosa no pudo evitar preguntarle por este asunto a la socialité, que añadió nuevas críticas a la presentadora de Telecinco y sus hijas.

"He dicho lo que me ha parecido. ¿Se me está criticando a mí? Deberían criticarlas a ellas por hacer semejantes cosas".