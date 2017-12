Pocholo: "Mi tía Carmen siempre ha sido la lucha de todos"

Los familiares de Carmen Franco acuden al tanatorio a darle el último adiós a la hija del caudillo fallecida ayer, a los 91 años.

Entre sus familiares, su sobrino, José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, ha tenido unas palabras con la prensa:

CHANCE:¿Dolido?

POCHOLO: La verdad es que sí, muy dolido. Quiero mucho a mi tía y bueno es ley de vida.

CH:¿Cuándo ha sido la última vez que ha podido estar con ella?

P:La verdad es que hace días que no estoy con ella porque yo vine de Ibiza.

CH: ¿Mantenías contacto últimamente con ella también? P: Sí, bueno con toda la familia. La verdad es que estamos muy unidos y eso y la verdad, sinceramente voy a pasar.

CH: ¿Cómo está la familia?

P: La verdad es que muy tristes ¿no? En estos momentos poco más puedo decirte.

CH: Para sus nietos además una segunda madre según decía esta mañana Luis Alfonso de Borbón.

P: Ha sido para todos, se ha ocupado de toda la familia siempre, siempre hemos estado muy agradecidos.

CH: ¿Están todos sus hijos?

P: No sé si están todos había mucha gente.

CH: ¿Están los siete hermanos?

P: Todos no sé si están pero sino seguro que vendrán.

CH: ¿Vendrán a lo largo del día?

P: Por supuesto.

CH: ¿Qué sensación has tenido?

P: De tristeza, acabo de llegar ahora mismo de fuera y he venido para esto por lo cual, es que la queríamos mucho todos.

CH: ¿Van a estar aquí todo el día?

P: Creo que sí.

CH: ¿Ha sido Pocholo un ejemplo de entereza?

P: Sí, la verdad es que ha sido una mujer muy fuerte, siempre ha sido la lucha de todos.

CH: ¿Cómo la definiría?

P:Como una gran mujer, una luchadora además ha tirado para adelante siempre en todo, con la familia, con los nietos. La verdad, una gran mujer.

CH: Aglutinadora también de la familia ¿esa unión continuará?

P: La verdad es que por supuesto que se mantiene.

CH: ¿Has podido ver los mensajes de las redes sociales? Algunos un poco irrespetuosos ¿qué le diría esas personas?

P: No, no he lo he visto porque yo he llegado ahora mismo de un vuelo, estaba fuera de España y no he podido verlo. Si me permitís voy a seguir mi camino.