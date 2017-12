Los 40 famosos que se fueron al Cielo o a Dios sabe dónde en 2017

El 2017 se acaba y es momento de recordar a los personas famosas que, lamentablemente, nos dejaron este año.

Periodista Digital te recuerda algunos de los nombres más notorios del mundo de la interpretación, la música, las letras y la política que fallecieron este año.

La lista, por desgracia, es larga y no está completa:

1- Bimba Bosé

La artista multifacética Eleonora Salvatore, conocida como Bimba Bosé , fallecía a los 41 años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid el 23 de enero de 2017 a consecuencia del cáncer de mama que sufría. A la artista le diagnosticaron la enfermedad a principios de 2014, un tumor en el pecho izquierdo. Sobrina de Miguel Bosé, tenía dos hijas de corta edad, Dora y June, según recoge La Vanguardia.

2- Chiquito de la Calzada

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada , falleció en Málaga a los 85 años. El popular humorista, que empezó su carrera artística en los tablaos con ocho años, nos hizo reír con sus chistes y expresiones descacharrantes como "¡Fistro!", "Pecador de la pradera", "¿Te dah cuen?" o "Jaarl".

3- Ángel Nieto

El expiloto zamorano Ángel Nieto falleció el pasado 3 de agosto a la edad de 70 años tras sufrir un accidente de tráfico con un quad en Ibiza. El campeón del mundo de motociclismo en 13 ocasiones (12+1, como él, supersticioso, matizaba siempre) sufrió un traumatismo craneal y le indujeron un coma del que, lamentablemente, ya no saldría.

4- David Delfín

David Delfín fallecía en Madrid el pasado 4 de junio, a la edad de 46 años, tras luchar durante más de un año contra el cáncer. En enero de 2016, le detectaron tres tumores cerebrales que le obligaron a centrarse en su salud y a apartarse de manera definitiva de la industria de la moda. Nacido en 1970 en Ronda (Málaga), Diego David Domínguez González ha sido uno de los diseñadores españoles más revolucionarios con un estilo único.

5- Carme Chacón

El 9 de abril de 2017 es la fecha en la que nos dejó Carme Chacón . La exministra de Defensa socialista fallecía en Madrid a los 46 años. La socialista padecía problemas de corazón. Militante del PSC y nacida en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en 1971, Chacón fue la ministra más joven de España y la primera ministra de Defensa del Gobierno gracias al nombramiento en 2008 del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En el 38.º congreso del PSOE, celebrado el 4 de febrero de 2012, se presentó como candidata a secretaria general del PSOE; su rival fue Alfredo Pérez Rubalcaba, ante el que perdió por 22 votos.

6- José Antonio Alonso

José Antonio Alonso , el que fuera ministro de las carteras de Interior y Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fallecía en Madrid a los 56 años el pasado 2 de febrero. El prestigioso jurista sufría desde hacía dos años un cáncer de pulmón. Nacido en León en marzo de 1960, Alonso se convirtió en uno de los jueces más jóvenes de España. A los 28 años ya ascendió a magistrado, a los 34 fue elegido portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia, y a los 41 accedió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

7- Manuel Marín

Manuel Marín , ex presidente del Congreso de los Diputados, moría el 4 de diciembre a la edad de 68 años, tras una larga enfermedad, Militante socialista histórico, Marín presidió la Cámara Baja entre los años 2004 y 2008, en la primera legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

8- Helmut Kohl

El excanciller alemán Helmut Kohl , gran impulsor de la reunificación de Alemania y europeísta convencido, fallecía a los 87 años en su casa de Ludwigshafen el pasado 16 de junio. El histórico líder democristiano fue una figura clave en los acontecimientos en torno a la caída del muro de Berlín, en 1989, y en el proceso que condujo a la reunificación alemana un año después. Fue también el gobernante que estuvo más tiempo al frente de su país en la posguerra; fue canciller de 1982 a 1998, primero sólo de la Alemania occidental, y desde 1990 de la Alemania reunificada.

9- Federico Luppi

El gran intérprete argentino Federico Luppi falleció el 20 de octubre a los 81 años al complicarse el hematoma que tenía en la cabeza tras una caída que sufrió en abril. Con más de un centenar de títulos en su filmografía, Luppi era recordado por sus papeles en películas como Tiempo de revancha (1981), El espinazo del diablo (2001) y El laberinto del fauno (2006), además de protagonizar varias obras de teatro. Desarrolló gran parte de su trabajo en España, donde alcanzó una gran popularidad.

10- Roger Moore

Roger Moore , el actor que más veces se puso en la piel de James Bond (siete entre 1973 y 1985), fallecía a los 89 años el 23 de mayo debido a un cáncer. El británico se hizo célebre por interpretar al agente 007 y por la serie televisiva El Santo.

11- Jerry Lewis



El actor estadounidense Jerry Lewis , auténtica leyenda de la comedia, falleció a los 91 años el 20 de agosto en su casa de Las Vegas por causas naturales y rodeado de su familia. El inolvidable protagonista de El profesor chiflado (1963) se hizo mundialmente popular por su humor de slapstick en cine, televisión, teatro y radio.

12- John Hurt

El 28 de enero, tres días después de cumplir 77 años, moría el actor británico John Hurt a consecuencia de un cáncer de páncreas. Su interpretación más aclamada fue la de John Merrick en la película de David Lynch El hombre elefante.

13- Bill Paxton

Bill Paxton fallecía a los 61 años el pasado 26 de febrero. El actor conocido por sus papeles en películas como Titanic, Alien o la serie Big Love murió por complicaciones después de ser intervenido quirúrgicamente.

14- Miguel Ferrer

Otra estrella de Hollywood se apagaba el pasado 20 de enero. Miguel Ferrer , uno de esos rostros que habíamos visto decenas de veces en nuestras pantallas, moría víctima del cáncer a los 61 años. El actor dejaba tras de si un enorme currículo donde destacan su incursión en RoboCop y sus papeles en series de éxito como Twin Peaks y NCIS: LA, donde trabajaba desde 2012.

15- Michael Nyqvist

El actor sueco Michael Nyqvist , fallecido a los 56 años, fue mundialmente conocido por encarnar en el cine al periodista Mikael Blomkvist de la saga Millennium, de Stieg Larsson. También participó en éxitos de Hollywood como el villano de Misión Imposible: Protocolo Fantasma, al lado de Tom Cruise, y luego el rol de Viggo Tarasoy en John Wick, junto a Keanu Reeves. Fue autor de un aclamado libro de memorias, Después de soñar, publicado en 2010, sobre sus antiguos recuerdos de infancia como hijo adoptado.

16- David Cassidy

Estrella del pop juvenil de la década de los 70, David Cassidy murió a los 69 años el 21 de noviembre. A principios de este año, el artista estadounidense reconoció que padecía demencia y anunció su retirada de los escenarios para disfrutar de la vida. Saltó a la fama por su papel en la serie televisiva La familia Partridge.

17- Sam Shepard

El actor, director y dramaturgo estadounidense Sam Shepard fallecía el 27 de julio a los 73 años de edad por complicaciones derivadas de la parálisis lateral amiotrófica (ELA) que padecía desde hacía tiempo. Autor de más de 40 obras de teatro, Shepard obtuvo el Premio Pulitzer en 1979 con El niño enterrado. En el cine optó al Oscar al mejor intérprete de reparto por Elegidos para la gloria, en 1983 y uno de sus últimos trabajos fue en Midnight Special, a las órdenes de Jeff Nichols.

18- Martin Landau

Martin Landau , uno de los actores estadounidenses de más larga carrera, falleció el 15 de julio a los 89 años. Secundario de lujo, debutó en la gran pantalla en Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchock, alcanzó la fama con la serie de televisión Misión: Imposible y ganó el Oscar por su actuación de un decrépito Bela Lugosi en Ed Wood (1994).

19- Terele Pávez

La actriz Terele Pávez recibe el Goya por la 'Mejor interpretación femenina de reparto', en su trabajo en la película 'Las Brujas de Zugarramurdi',

Un derrame cerebral acababa el 11 de agosto con la vida de Terele Pávez . La actriz bilbaina, de 78 años, fue una de las grandes secundarias de la escena y el cine español, gracias a la fuerza, carácter y humanidad que imprimía a sus personajes.

20- Adam West

Una leucemia truncó la vida del primer Batman de la historia, Adam West . El actor, de 88 años, quedó para siempre asociado al popular personaje que interpretó en la serie de los años sesenta. En el cine tuvo papeles en las películas The Young Philadelphians (1959) y Robinson Crusoe on Mars (1964).

21- Jeanne Moreau

La musa de la nouvelle vague y mito del cine francés Jeanne Moreau , además de cantante trabajó casi hasta el final de su vida, hasta los 89 años. La inolvidable Catherine de Jules et Jim (1962) fue calificada por Orson Welles como "la mejor intérprete del mundo".

22- Jonathan Demme

El oscarizado director de El silencio de los corderos (1991), Jonathan Demme , fallecía a los 73 años a causa de un cáncer de esófago. Cineasta de amplio registro, fue capaz de rodar desde una obra culmen del terror a un drama intimista con el sida como telón de fondo (Philadelphia, 1993), pasando por un drama histórico (Beloved, 1998), e incluso comedias como Ricki, 2015.

23- George A. Romero

George A. Romero , profeta del cine zombie y director de la mítica La noche de los muertos vivientes (1968), nos decía adiós el 16 de julio a los 77 años víctima de un cáncer de pulmón.

24- Chuck Berry

Creador del lenguaje del Rock and Roll, el cantante estadounidense Chuck Berry supo comunicarse como nadie con su guitarra. De voz edulcorada y carácter arrollador, componía y cantaba su propio material y se hizo célebre haciendo sobre el escenario el conocido duckwalk (baile del pato). Berry, fallecido el 18 de marzo a los 90 años, nos regaló temas míticos como Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music o Too Much Monkey Business.

25- Tom Petty

El músico estadounidense Tom Petty fallecía el pasado 2 de octubre tras haber sufrido un ataque cardíaco. Moría en California a los 66 años. Fue una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como Tom Petty the Heartbreakers (1976), Damn the Torpedoes (1979), Full Moon Fever (1989) o Wildflowers (1994).

26- Al Jarreau

El cantante de jazz Al Jarreau , cuya voz se convirtió en inolvidable a raíz de la banda sonora de la serie televisiva Luz de luna, fallecía en Los Ángeles a los 76 años de edad después de anunciar su retirada de los escenarios y tras ser hospitalizado por fatiga. Se erigió en el único artista en la historia de los Premios Grammy capaz de ganar en tres estilos diferentes: pop, jazz y rhythm blues.

27- Chester Bennington

El cantante de Linkin Park, Chester Bennington , fallecía el pasado 20 de julio a los 41 años después de que se ahorcara en una residencia privada en Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles. La muerte del cantante, padre de seis hijos, se produjo tan solo unos meses después del suicidio de Chris Cornell, vocalista de Soundgarden con el que compartía una estrecha relación.

28- Chris Cornell

Chris Cornell , vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, moría a los 52 años en Detroit. Amigo de Chester Bennington, Cornell ganó un Grammy y puso la voz al tema You Know My Name, la canción principal de la película de James Bond Casino Royale. Nacido el 20 de julio de 1964 en Seattle, fue un prolífico guitarrista y cantante y además de actuar junto a Soundgarden y Audioslave también tocó con el grupo Temple of the Dog.

29- Malcolm Young

Malcolm Young , guitarrista y fundador del grupo de rock AC/DC -junto con su hermano Angus- fallecía el 18 de noviembre a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia, que comenzó a desarrollar hace una década y que le había obligado a retirarse del grupo en 2014. Su muerte se produjo tan solo semanas después del fallecimiento de su hermano mayor, el guitarrista de Easybeats y productor de AC/DC George Young.

30- Johnny Hallyday

El 5 de diciembre nos dejaba el cantante J ohnny Hallyday a los 74 años debido a un cáncer de pulmón. El conocido como Elvis Presley francés e icono del rock galo grabó 45 álbumes de estudio y 35 en vivo y vendió 100 millones de discos a lo largo de su extensa carrera.

31- Prodigy

El reconocido rapero Prodigy falleció el 21 de junio por complicaciones con la anemia de células falciformes, un trastorno hematológico que padecía desde que era niño. Albert Johnson, de 42 años de edad, fue ingresado después de su última actuación de su dúo, Mobb Depp, en Las Vegas.

32- Zygmunt Bauman

El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman fallecía a los 91 años en Leeds, Inglaterra, el 9 de enero. Con su muerte, se fue uno de los intelectuales contemporáneos y sociólogos europeos más importantes de las últimas décadas, entre los más prolíficos y activos hasta los últimos momentos de su vida.

33- Juan Goytisolo

El escritor español Juan Goytisolo ,moría en Marrakech el pasado 4 de junio.Goytisolo recibió el Premio Cervantes en 2014, máximo galardón de las letras en lengua castellana. Autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística, sus primeras novelas se consideran adscritas al realismo crítico. Cultivó géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias.

34- Hugh Hefner

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner , murió por causas naturales el pasado 28 de septiembre a los 91 años en su casa, la Mansión Playboy de Los Ángeles (Estados Unidos). Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó Playboy en 1953 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo. Con la puesta en marcha de su proyecto desató una revolución sexual, en un marco en el que los americanos aún se recuperaban de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

35- David Rockefeller

El multimillonario financiero David Rockefeller , influyente filántropo y nieto del fundador de la dinastía Rockefeller, falleció a los 101 años el pasado mes de marzo. El conocido banquero presidió durante años el Chase Manhattan Bank y fue fundador de la Comisión Trilateral, creada en 1973 y considerada una de las organizaciones privadas más influyentes del mundo.

36- Nicky Hayden

El piloto de motociclismo Nicky Hayden falleció el 22 de mayo a sus 35 años en Italia después de no poder recuperarse del fatídico accidente que sufrió cuando entrenaba en bicicleta y un coche le embistió. Considerado como el último gran talento de la escuela americana de pilotos, se proclamó campeón del mundo de MotoGP en 2006 logrando lo que entonces parecía imposible, acabar con el reinado de Valentino Rossi.

37- Paquita Rico

Una de las últimas folclóricas del mundo del espectáculo, Paquita Rico , murió en su Sevilla natal el 9 de julio a los 87 años. Fue descubierta por un cazatalentos e hizo giras por América y Europa, además de consagrarse como cantante y actriz de renombre en la década de los cincuenta y sesenta. De entre sus películas, destaca su papel de la reina María de las Mercedes en Dónde vas, Alfonso XII (1958).

38- Nati Mistral

Premio Nacional de Teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2007, entre otros reconocimientos, Nati Mistral , de 88 años, estaba considerada como la pionera de los grandes musicales en España. La actriz y cantante, fallecida el 20 de agosto, compaginó con éxito el teatro y la canción.

39- Pedro Osinaga

El actor navarro falleció a los 81 años en Madrid, este 30 de diciembre de 2017. Fue uno de los más populares. Recibió el XV Premio de Teatro Pepe Isbert, en junio de 2011.

40- Carmen Franco

Carmen Franco Polo , la única hija del dictador, fallecía el pasado viernes, 29 de diciembre, a los 91 años en su domicilio de Madrid. Nacida en Oviedo en 1926, padecía un cáncer terminal que le fue detectado este verano.

