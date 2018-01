Alba Carrillo dispara contra Antonio David Flores: "Es esperpéntico, zafio, destructivo..."

La modelo ha aprovechado su blog semanal para dirigir sus dardos envenenados contra el ex guardia civil. ¿Por qué? Porque Rociíto es amiga suya (presentaron juntas la última edición de Hable con ellas) y porque él habló mal de ella durante el tiempo que estuvo en Supervivientes y ya se sabe que la venganza se sirve fría: "No le di importancia, sabía que no era trigo limpio y lo corroboré su ligereza para decir cosas que no son".

Según publica Informalia, Alba Carrillo (31) se ha quedado "tranquila" después de dar su opinión sobre el que fuera primer esposo de Rocío Carrasco, a quien ha hecho este particular "regalo de Navidad": "Ella debía de estar abducida por los extraterrestres para enamorarse de semejante personaje", dispara Alba: "Debió ser muy mala en otra vida para dar con semejante castigo (...) Hace poco leí que Antonio David había recibido un galardón por su papel de padre y lo siento, me indigno. ¿Una persona que menoscaba durante años la imagen de la madre de sus hijos merece un premio?", asegura indignada en Semana.

La modelo realiza una arrolladora comparación entre el ex de Rocío y su actual marido, Fidel Albiac: "Fidel es educado hasta la médula, paciente, cariñoso y divertido sin ser impostado, es un ser especial, con carisma y clase a la vez. Un ejemplar único. Si fuese un libro, sería un incunable. El otro es un tebeo barato". Y añade: "Es esperpéntico, dramático, satírico, zafio, destructivo... Para que lo entiendan las señoras que me leen ha sido como cambiar unas bragas pequeñas, malas y roídas por un body de La Perla".

Además, la ex de Feliciano López y Fonsi Nieto aprovecha para piropear a su amiga: "Rocío es educada, cariñosa, sensata... No ha heredado la voz de su madre pero sí su fuerza y quizá no golpee como su padre pero sí esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta".