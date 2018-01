El caradura de Toño Sanchís confiesa ahora que echa de menos a la familia de Belén Esteban

Toño Sanchís ha empezado el 2018 con una actitud completamente renovada, y es que por un instante ha dado tregua a la que fue su representada y amiga e invadido por el espíritu navideño ha dedicado unas emotivas palabras a la familia de Belén Esteban.

Aunque llevaba un tiempo en silencio, Toño ha comenzado el año sentándose en MorninGlory para responder a todas las preguntas de sus seguidores y haters.

Entre una de las preguntas, Toño ha terminando confesando que siente nostalgia cuando piensa en algunos familiares de su enemiga, Belén Esteban.

"Para mí ha sido desagradable la desconexión con su familia. Hay parte de ella a la que echo mucho de menos".

Unas sorprendentes declaraciones, que forman parte de las pocas palabras positivas de Toño hacía el entorno de Belén desde que estallara su guerra.

Cuando Andrea Janeiro cumplió 18 años, Sanchís aprovechó para felicitarla con un cariñoso mensaje a pesar del enfrentamiento judicial con su madre.

Pero el buen rollo por parte de Toño no ha sido muy largo, y a pesar de que reconoce que echa de menos a su familia, cuando le han preguntado por algo de lo que se arrepienta desde que comenzó la batalla ha apuntado:

"No haber dejado por escrito ese 30% que pactamos", explicaba haciendo referencia al porcentaje que defiende pactó con la colaboradora de Sálvame.

A pesar de que la batalla con Belén se encuentra en su momento más crudo, Toño continúa con las pilas cargadas y no descarta su participación en Supervivientes, después de decir que no en la edición del 2017 porque asegura "no tener la cabeza para ir a la isla".