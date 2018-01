Las "lorzas" de Laura Escanes al desnudo incendian Instagram

La mujer de Risto Mejide ha comenzado el año con polémica en las redes sociales. Una seguidora la ha acusado de tener "lorzas" a causa de tanto polvorón navideño en una fotografía en la que la bloguera aparece tumbada en la cama y desnuda. Sus seguidores la han defendido con uñas y dientes y ella también ha dado la cara: "Lorzas dice. Yo digo mala educación".

Según publica Informalia, "De verdad cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas dice. Yo digo mala educación. Y como dice @ristomejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud), lo tuyo me temo que no (aunque espero que sí, por el bien de todos)". Así de enfadada ha contestado Laura Escanes (21) a una internauta que la acusaba de lucir lorzas en una fotografía en la que aparecía desnuda.

No ha sido la única en defender su físico. Sus seguidores han cargado contra la 'hater', que decidió borrar su comentario ante la avalancha de críticas: "Hay gente pasándolo muy mal por enfermedades mentales que tienen que ver con comentarios como el tuyo", "Hazle un favor al mundo y piensa las cosas antes de escribirlas", "Lorzas dice! Jajaja que envidia hay por el mundo", "¿Lorzas? Ay señor pero qué le pasa a la gente en la cabeza!" o "Creo que necesitarías ir al oculista si ves lorzas en Laura" son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la imagen.

Y si Escanes tiene haters que critican su cuerpo, su marido no iba a ser menos. Hace sólo unos días Risto Mejide (43) también era objeto de comentarios a los que respondió con su habitual ironía y sentido del humor: "Vaya, por alguno de vuestros comentarios parece que este año tampoco desfilo en la pasarela de NYC. Una pena lo que se pierde el mundo de la alta costura, con lo importante que sabéis que ha sido mi físico para llegar hasta aquí. Y otra pena que aún haya gente llamando gorda a gente y lo haga con ánimo de insultar. Puede que haya ganado algunos kilos, sí. Pero lo mío se corrige en un gimnasio. Lo vuestro, no. Os dejo, que se me endurecen los polvorones".