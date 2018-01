Cristina Pedroche: "Tengo que valorar seriamente si me compensa dar las Campanas"

Cristina Pedroche no está segura de querer continuar con su papel de presentadora de las Campanadas de Fin de Año.

Lo ha hecho en cuatro ocasiones para Atresmedia, una para La Sexta y tres para Antena 3. Pero las críticas que su trabajo provocan, dice, que le han hecho plantearse si le compensa continuar.

Ha sido en su programa Zapeando en el que ha dicho que no sabe si repetirá:

"Es pronto para hablar de eso. Pero hay que estudiar y valorar si la cadena quiere y si me compensa todo el sufrimiento, todas las críticas que recibo. Si me compensa el volverme loca como me estoy volviendo".