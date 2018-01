Pipi Estrada: "Las Campos son como las gitanas de Gipsy King en payo"

Después de su tormentosa ruptura con la hija mayor de María Teresa, con la que convivió tres años y acabaron enfrentados en los tribunales, el periodista asturiano no le guarda ningún rencor a quien fue su novia y hasta intercambió con Terelu mensajes amables interesándose por la salud de la matriarca cuando la presentadora sufrió un ictus que hizo temer por su vida.

"Pero cuando veo el reality me parecen la versión paya de las Gipsy King en esa serie que hacen para Cuatro las famosas gitanas, tan pomposas, tan excesivas, adornadas con sus metales moros, con tanta exhibición, con esa sobreexposición de todo. Lo digo como una metáfora de humor, de hecho a veces me divierto bastante y me río mucho con Terelu en algunos capítulos", añade Pipi, que por otra parte nunca hubiera imaginado a María Teresa, a la que trató y conoció bien, haciendo ese papel. "Algo ha tenido que pasar para semejante cambio", asegura Pipi, según recoge J. Moriarty en Informalia.

El caso es que tanto el periodista como muchos espectadores se quedaron este miércoles sin el capítulo que María Teresa y sus hijas hicieron antes de Navidad en Miami. Telecinco decidió quitarlo de la programación para ser sustituido por Little Big Show, el programa de Carlos Sobera con los niños.

Mal empieza el año para Las Campos, que ya fueron derrotadas la pasada semana cuando el capítulo de su estancia en Nueva York fue ampliamente superado por Master Chef junior. Se habla de un nuevo día para emitir el resto del reality pero también se rumorea que el proyecto de llevar Las Campos a Japón podría estar en el aire.

Si se cumple la reciente declaración de Terelu de someterse a una liposucción televisada, ¿el espectáculo del quirófano podría reactivar el interés de la audiencia por estas simpáticas "gitanas"?

