Lucía Etxebarría: "Hace 13 años un hombre me violó a punta de navaja en una playa"

Al respecto de los casos de 'El Chicle' y Diana Quer, 'La Manada' y los jugadores de la Arandina, Etxebarria ha relatado diversas situaciones comparadas con su caso personal en una columna publicada en 'El Periódico'.

En primer lugar, la escritora habla del caso de una amiga suya abogada a la que "un desconocido interceptó a punta de navaja, la obligó a ir a un cajero para sacar todo el dinero" y ella "no se resistió", por lo que "la policía le felicitó por su actitud", valorando que esto fue "porque se trataba de un robo", ya que, en su opinión "si se llega a tratar de una violación no la habrían creído", según recoge Ecodiario.

Posteriormente, Etxebarria repasa una vivencia personal ocurrida "hace 13 años" cuando "un hombre me violó a punta de navaja en una playa en Marruecos", tras lo cual "había semen en mi falda y entre mi piernas" y pese a ello, y aunque "la policía encontró a ese hombre, no le pasó nada, nadie me creyó a mí".

"Alguien en el consulado me dijo que yo tenía suerte porque sólo me había violado y no me había matado, que podía considerarme afortunada", lamenta, añadiendo que "cuando lo cuento, la gente me dice que no me exponga tanto", ante lo que ella se pregunta si "debo avergonzarme de haber sido violada".

"Estoy harta de que a las mujeres nadie nos crea y de que tantas mujeres consideren que no se puede hablar de eso", añade a modo de conclusión, a modo de argumento para desvelar este episodio años más tarde.

