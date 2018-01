La madre y el novio de Belén Esteban se mete un lío grande

La madre y el novio de Belén Esteban se han convertido en la diana de todas las críticas estos días en Twitter y la razón no es otra que una fotografía. Tomada el día que ambos fueron a recoger a Andrea Janeiro al aeropuerto al comenzar las vacaciones navideñas, muestra a Miguel y a Carmen sentados como conductor y copiloto sin los cinturones de seguridad debidamente abrochados. Los internautas han puesto el grito en el cielo y han remitido mensajes con dicha fotografía adjunta a la Guardia Civil para que tome las medidas pertinentes. Si el coche estaba en marcha en ese momento (algo que no se ha demostrado todavía), Miguel podría 'comerse' una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos de su carnet, algo que no le hará mucha gracia teniendo en cuenta que es conductor de ambulancia.

Pero ésta no es la única infracción que habrían cometido. Tal y como señala una internauta, Andrea metió su maleta en el asiento trasero y no la sujetó debidamente, un acto que tampoco está permitido según el código de circulación: "A la hora de guardar las maletas y demás bultos en el coche, es preferible hacer uso del maletero (...) Cuando no sea posible cargar todo el equipaje en el maletero, se podrá utilizar una baca o un remolque, y en última instancia se colocará en el habitáculo interior, según recoge Informalia.

Tanto si utilizamos una baca como el maletero o los asientos, el equipaje debe ir perfectamente sujeto y colocado para que la estabilidad del coche no se vea afectada, no suponga un peligro para los pasajeros y no disminuya el campo de visión del conductor", reza.

Hay quien dice que el hecho de que la esperanza de vida de los perros sea más corta que la de los humanos es una estafa al amor.



¡Aprovecha cada día de su vida!

y disfruta de su cariño mientras está a tu lado.#GComprometidos pic.twitter.com/0uvA9zY97x — Guardia Civil (@guardiacivil) 3 de enero de 2018

@GDTGuardiaCivil @guardiacivil creo que están cometiendo, una infracción. Es ka madre de Belén Esteban y el novio , Miguel. Es obligatorio para todos los ciudadanos, el cinturón de seguridad ?Siii , espero que se tomen las medidas correspondientes pic.twitter.com/SMC8gmZbHG — Ana Muñoz Lopez (@ana25junio1960) 4 de enero de 2018

Fuente: Informlia/Lee rmás

VÍDEO DETACADO: Belén Esteban: "No estaba preparada para perder, hubiera abandonado la televisión"