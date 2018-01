Carmen Machi: "Tengo mucha suerte con las cosas que pasan por delante de mí"

La película Thi Mai, rumbo a Vietnam llega a los cines de toda España y lo hace de la mano de su directora Patricia Ferreira en medio de las fuertes reivindicaciones por parte del sector femenino en el mundo del cine por los abusos de poder y acosos sexuales que han sufrido muchas actrices a lo largo de los años.

Además de los protagonistas de la película, Carmen Machi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez Gijón y Dani Rovira, el estreno también contó con muchos rostros conocidos que no se perdieron el estreno como fue el caso de Manuel Velasco, Adriana Ozores, Silvia Marsó, Elena Benarroch, Lluvia Rojo e Irene Junquera entre otros.

CHANCE: Cuéntame alguna anécdota divertida del rodaje.

Carmen Machi: El rodaje fue una anécdota en sí, no me acuerdo, soy muy mala para las anécdotas. El rodaje fue entero, vivir en una ciudad como Vietnam, que es tan convulsa, caótica, cada segunda desde que te levantas, todo es anecdótico.

CH: ¡Qué maravilla que haya un nombre de mujer como directora y qué lástima que no sea algo habitual!

C.M: Yo en dos años he trabajado con tres directoras, hay más de las que parece. Para mí está siendo habitual el estar dirigida por mujeres, hay más mujeres de las que parece. Esta película protagonizada por mujeres, una mujer directora, una mujer guionista, pero no es la única, también la próxima que haré es dirigida por mujer, para mí no es inusual.

CH: ¿Te animas ti a dirigir?

C.M: No, no es mi cometido.

CH: Muchas veces se afrontan nuevos retos.

C.M: No, yo soy actriz, no tengo ninguna intención, me parece muy difícil, cada una a lo suyo.

CH: ¿Proyectos para el 2018?

C.M: Estrenaré La Tribu de Fernando Colomo con Paco León, después empezará el rodaje de Lo Nunca Visto y haré una colaboración en la película De Perdiendo el Este. También estoy con teatro.

CH: ¿Hay algún reto que aún no te hayan propuesto y tengas la espinita?

C.M: No, tengo mucha suerte con las cosas que pasan por delante de mí y me dejan que me suba o que me llamen. Me parece que los personajes te eligen a ti muchas veces.

CH: ¿Qué vas a hacer en la gala de los Goya?

C.M: Estaré trabajando.