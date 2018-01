Adriana Abenia, embarazada de su primer hijo

A sus 33 años, la presentadora se embarca en una de las aventuras más importantes de su vida: ser madre. Ella misma había expresado su deseo de aumentar la familia en este nuevo año. Si todo sale bien, en junio tendrá a su primer hijo junto a su marido, Sergio Abad.

Según publica Informalia, Adriana Abenia se encuentra en su tercer mes de embarazo, tal y como asegura este miércoles la revista Semana. La noticia sale a la luz dos meses después de que la propia presentadora se mostrara ilusionada con el hecho de ser madre: "Ahora sí tengo ganas. Nunca se sabe. De repente igual doy la sorpresa. Antes era muy reacia a todo esto, pero la vida te va cambiando incluso la manera de pensar y quién sabe si puede surgir algo en 2018", decía, dando las primeras pistas de su estado de buena esperanza.

Atrás quedan las declaraciones de Abenia, que aseguró en febrero de 2017 que tener hijos "no entraba entre sus planes". "Me da mucha pereza embarcarme en una aventura que de momento no me seduce demasiado e implica muchos sacrificios".

Adriana recibirá a su primer hijo junto a Abad, su novio de toda la vida y con quien contrajo matrimonio el 18 de diciembre de 2015 en Zaragoza, ciudad natal de ambos. Aquella boda y, ahora, la llegada de su bebé, ponen el broche a una relación que comenzó cuando Abenia y Sergio tenían 15 años y aún estudiaban en el instituto.