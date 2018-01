Marta Hazas y Javier Veiga: ”Los dos intentamos ver la vida de una manera disfrutona"

Sin duda alguna Marta Hazas y Javier Veiga forman uno de los de los matrimonios más estables y unidos del panorama nacional y es que desde que contrajeron matrimonio el pasado 2016, se han convertido en inseparables, tanto es así que incluso compartieron una mañana de rebajas por la capital madrileña.

Con una gran sonrisa en el rostro, el matrimonio entró en varias tiendas de ropa para después hacer una parada en un restaurante donde aprovecharon para comer.

Para la ocasión Marta Hazas eligió un look de lo más cuidado y es que lució un pantalón de pata de elefante que combinó a la perfección con un jersey rojo, abrigo gris y riñonera de la firma Gucci.