El extraño testamento de la tía de Isabel Sartorius

No ha sido una sorpresa para Forester Labrouche (65) pero sí un gran disgusto y todo apunta a que no se quedará de brazos cruzados. La tía de Isabel Sartorius tomó la decisión hace cinco años, antes de enfermar de Alzheimer, y modificó el documento ante notario y dos testigos en Suiza, tal y como desvela Vanity Fair. ¿La razón? Una ardua batalla legal contra su hijo, que la acusaba de haberle robado. "La marquesa desheredó a su hijo Forester por los ataques legales que inició él contra ella en 1999. Desde entonces, no tenían relación y solo se veían las caras en los juzgados. La parte que legalmente debería tocarle a él será para su nieta, Olga. Y su hijo Germán es su heredero universal", han explicado Ronald Asmar y Romain Jordan, abogados de Germán Cabeza de Vaca, el hijo adoptivo de la marquesa.

Forester denunció a su madre hasta una veintena de veces en Suiza, Liechtenstein, Francia e Inglaterra, acusándola de haberle robado parte de su herencia. Todas esas demandas fueron desestimadas. "Al final, la marquesa ya decía que solo tenía un hijo? Germán. No quería volver a oír hablar de Forester", declaró hace unos meses su confidente Danièle Marre a Vanity Fair, según recoge Informalia.

La última demanda de Forester fue contra su propio hermano, Germán, a quien acusó de haber "secuestrado" a su madre, enferma de Alzheimer, para hacerse con el control de la fortuna familiar, estimada en 150 millones de euros.

