India Martínez muy afectada por una repentina pérdida

India Martínez (32) está desolada tras la repentina pérdida de su mascota, a la que adoraba. Se llamaba Drogo y era un American Bully de cola rizada muy juguetón.

Este miércoles le perdían la pista en la zona de Dos Hermanas y la cantante pedía ayuda en Instagram para encontrarlo. Poco después desvelaba su muerte: "Todo sucede tan rápido... No doy crédito... Te queremos mi niño", se despedía, según recoge Informalia.

Sus seguidores se han volcado y han querido arroparla en estos tristes momentos con cientos de mensajes de apoyo. India no es la primera cara conocida que sufre estos días una pérdida irreparable. Hace apenas dos semanas fue Malena Costa quien se despedía para siempre de su perrita Llisa, a la que consideraba su mejor amiga: "Me hacia sentir que no estaba tan sola, fue mi mejor terapia y mi mejor apoyo", aseguró en redes al anunciar su pérdida.

Fuente: Informalia

