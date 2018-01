Detienen al hombre que le robó en el bingo a Froilán

Sucedió en la noche del 6 de diciembre de 2017 en el Bingo Canoe de Madrid. Froilán había disfrutado de una entretenida tarde y portaba un sobre con 1.400 euros que le fue sustraído por un varón a las puertas del establecimiento. El sospechoso, un hombre de 37 años y nacionalidad rumana, ha sido identificado este jueves en La Jonquera, Girona, y detenido por la Guardia Civil, tal y como ha confirmado la Cadena SER, según recoge Informalia.

Además, han aclarado que el sobre con dinero no era común, es decir, no pertenecía a todo grupo de amigos como se publicó en su momento sino sólo a Froilán, y que no desapareció de la mesa del bingo sino que fue sustraído a las puertas del mismo, muy cerca del estadio Santiago Bernabeu.

