La complicada situación de la esposa de Puigdemont

Son momentos muy complicados para el fugado Puigdemont y su familia. En concreto, para su mujer Marcela Topor, para la que este año 2018 que comienza, no está siendo ya un buen año, en ningún sentido; su marido intentando ser 'president virtual' desde la cobarde distancia y ella con un pie en la calle de su actual trabajo.

El Punt Avui está a las puertas de su primer ERE tras el bienio Puigdi, y después de que en el último ejercicio contabilizado, el de 2016, tuviera unos beneficios de 345.000 euros pese al descenso de las ventas y la publicidad (actualmente la compra en quioscos no llega a los 9.000 ejemplares). La razón es muy simple: fallo en el suministro, el 155 les ha congelado las subvenciones y la publicidad institucional que arriba cifrábamos. "Estamos viendo cómo actuamos judicialmente contra la Generalitat", declara el consejero delegado. ¡¿Contra la Generalitat?!, no puedo dejar de exclamar, ingenuamente sorprendida. "La Generalitat continúa existiendo, aunque su gestor sea ahora el señor (Bermúdez de Castro, no lo nombra) Estado español. Hubo un concurso público y unos requisitos cumplidos y un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Generalitat (ejercicio 2017), y de golpe y porrazo llegan estos señores y dicen que se olvidan de lo pactado y que dejan caducar los decretos suscritos, que son un histórico. Vamos a estudiar cómo demandar judicialmente este incumplimiento", según recoge Elena Pita en El Mundo

Ha sido una Navidad dura para la familia Puigdemont Topor, que sí pudieron celebrar el fin de año, juntos en Bruselas, y brindar por una cuestionable prosperidad en el venidero 18. Peores carbones les auguraban la víspera de Reyes, con la inmediata puesta en marcha del ERE en el grupo mediático agitprop del independentismo donde ella es un alto cargo. ¿Cómo lo lleváis?, preguntó a compañeros de El Punt Avui en Barcelona. "Con el ERE de vacaciones (ellos de guardia), hasta que se ponga en marcha". Tal vez entonces, dios, qué dios, pueda repartir justicia.

Fuente original: El Mundo/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Esto responde la mujer de Puigdemont cuando le preguntan si tiene miedo a que metan en la cárcel a su marido