Chabelita admite que Isabel Pantoja llamó gordo y maricón a su amigo Sema

La decisión de Isa Pantoja de retomar su relación sentimental con Alberto Isla no ha sentado nada bien en el seno de la familia.

Tanto es así que Isabel le ha vetado la entrada en Cantora, tal y como afirmaba la propia peruana. La tonadillera se opone a que su hija retome la relación con el padre de su único hijo.

Algo que desvelaba Chabelita en ‘Sálvame Limón' el pasado viernes 12 de enero de 2018:

Unas declaraciones que han caído como una bomba y que Isa se ha encargado de apuntalar y explicar detalladamente en ‘Sábado Deluxe'.

Mientras Isabel Pantoja se ponía el traje de luces para deleitar a Gran Canaria con su impecable voz, Chabelita ha roto su silencio en el plató de Telecinco para explicar cómo madre e hija han llegado a un desencuentro muy enroscado, y es que la cantante no quiere saber nada de Isa, al menos por el momento y ni tan siquiera se felicitaron la Navidad.

Sorprendemente, Isa se ha mostrado muy tranquila y serena en directo, sin querer hacer daño a su madre.

A priori, el son de paz ha imperado en ella:

No se han visto en todas las Navidades y Chabelita ha explicado cómo se desarrollaron los acontecimientos:

"Estaba programado ir el 31 a Cantora, pero fui el 22 de diciembre y ya está, ella no quería que fuese con Alberto a Cantora porque no es bien recibido y por eso yo tampoco fui".

¿Acaso no traga Isabel Pantoja al padre de su nieto? Su hija responde:

"No sé si mi madre en este tiempo ha vuelto a pensar en lo que Alberto dijo, pero su relación con él no es buena. Yo sabría como ganarme a la otra persona más rápido que ella".

"Solo eran 4 horas, podría haber hecho el esfuerzo"

Isa no ha tenido problemas en sacar la cara por su chico:

Incluso ha reconocido tener el beneplácito de su madre:

Entonces, ¿qué ha cambiado? Isa reconoce: "la relación con mi madre no es de madre e hija, que no quiero tener con Albertito".

Lo que permanece inalterable es la hostilidad que le espera a Isa siempre en el domicilio de su madre:

"En Cantora ni mi tío ni mi abuela me miran a la cara. Ellos tendrán sus razones pero yo tengo las mías. Pese al malentendido, sigo pensando que soy la más querida, no tiene ningun problema en que yo vaya a cantora pero el malentendido ha sido por el 31".

Chabelita no lo desveló a ciencia cierta, pero volvió a incidir en que su novio es el motivo:

"Mi madre me dijo, tu si quieres ven pero Alberto no. No me peleé con ella porque mi madre es muy tajante y yo pienso igual, por eso tenemos este distanciamiento. Entiendo que sea incómodo para ella celebrar algo con Alberto. Pero es que en Nochevieja íbamos a estar 4 horas y luego nos íbamos a ir al Rocío, pero al final ni una cosa ni otra"