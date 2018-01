Escándalo racista en Reino Unido

La serie de comentarios racistas y ofensivos contra Meghan Markle, la prometida del príncipe Enrique de Inglaterra, realizados por la modelo y novia del líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) han causado una gran indignación en la sociedad británica, informa Daily Mail.

"La semilla afroamericana de Meghan manchará nuestra familia real" y allanará el camino "a un rey negro" en el trono británico, escribió Jo Marney, la joven pareja del líder del UKIP Henry Bolton, según recoge RT.

Los controvertidos mensajes, inicialmente enviados por Marney a un amigo, fueron publicados en el tabloide The Mail on Sunday. Desde entonces, han tenido una enorme repercusión y han afectado seriamente la estabilidad del partido de Bolton.

Tras asegurar que "no tendría relaciones con negros" porque son personas "feas", la joven dedicó varias expresiones de desprecio hacia Meghan Markle, a quien calificó de "simple y tonta plebeya" con un "pequeño cerebro" y describió como obsesionada con la raza e igualdad de género.

"Ella es negra", continuó Marney, quien agregó que la prometida del príncipe Harry es "una pequeña y tonta 'actriz' de la que nadie había oído hablar".



'Invasión cultural'

"Esto es Gran Bretaña, no es África" manifestó Marney, quien se defendió de las acusaciones de racismo por parte de su interlocutor: "Que no quiera que otras razas invadan mi cultura no significa que las odie", escribió la joven e insistió que "simplemente significa que no quiero que su cultura invada la mía".

"Simplemente no me cae bien" porque es una "afroamericana". Ellos "se abren camino hacia la cima, muy, muy despacio", aseguró. De modo que, próximamente, habrá un "primer ministro musulmán" y por último un "rey negro", concluyó Marney.



Crisis y ruptura

Tras conocerse estas declaraciones, la joven fue suspendida del UKIP de manera inmediata. A causa del escándalo, la propia permanencia de Henry Bolton al frente del partido se ha puesto en cuestión.

El líder de la agrupación política, que actualmente tiene 54 años, ya había recibido presiones para que abandonara su puesto desde que se separó de su esposa para comenzar su relación con Jo Marney, de 25 años de edad, a quien conoció poco antes de la última Navidad.

Ahora, obligado por sus compañeros a elegir entre el partido y su joven pareja, Bolton ya ha anunciado su separación de Marney.

Fuente: RT/Leer más

