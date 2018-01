La actriz Silvia Abascal anuncia en Instagram que ha sido madre de una niña

Silvia Abascal ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha sido madre de su primera hija.

La pequeña Leona llegó al mundo el pasado jueves 11 de enero y así lo hacía saber su madre con una divertida foto:

Las felicitaciones por parte de sus seguidores no han tardado en aparecer, alegrándose por la feliz noticia de la actriz. Sara Carbonero comentaba:

Silvia Abascal y su pareja, el actor Xavier Murua tenían muy claro el nombre de la pequeña desde hace tiempo pero no han querido desverlarlo hasta su nacimiento.

Respecto a si tienen pensado pasar por el altar Silvia confesó a CHANCE que por el momento no lo se lo habían planteado:

"Lo de casarme no sé, nunca se puede decir nunca pero la mayor alianza y firma que un hijo no se me ocurre ninguna. De verdad, eso sí que es un compromiso de por vida, lo de la boda no lo sé. Un hijo con esa persona es un lazo de por vida".