Terelu Campos: "De teatro he tenido ofertas pero no he tenido la valentía"

Terelu Campos ha vuelto de Estados Unidos con las pilas más que cargadas. La colaboradora de Sálvame no quiso faltar al estreno de Jorge Javier en el Teatro Rialto con sus Grandes éxitos. Allí se mostró feliz con el resultado de la última temporada de Las Campos e ignoró las críticas recibidas.

CHANCE: Apoyando a Jorge, no podías faltar.

Terelu Campos: Por supuesto.

CH: ¿Te atreverías a cantar? T.C: Pues no sé, de teatro he tenido ofertas pero no he tenido la valentía de hacer nada de momento.

CH: ¿Cómo estás viendo el éxito de Las Campos? T.C: Contenta, hacemos un trabajo digno, creo que hay mucho sentido del humor, que nos hace falta a todos, me gustaría que todos lo entendieran así pero luego hay gente que le falta esa chispita del humor, pero tiene que haber de todo en esta vida.

CH: ¿Cómo llevas las críticas? T.C: Yo las llevo bien, estoy curada de espanto.

CH: Está aquí tu hermana que es la que quizás menos acostumbrada esté.

T.C: Eso preguntárselo a Carmen que está accesible.

CH: ¿Qué vamos a ver en los próximos capítulos? T.C: Más de lo que os imagináis. No puedo desvelar nada porque no me permiten desvelar nada.