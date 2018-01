Jesulín de Ubrique, se 'baja los pantalones' por dinero

El marido de María José Campanario pasa por debajo del futbolín: dado que en las plazas de toros ya no puede ganar el dinero que necesita, ahora no tiene más remedio que hacer de bufón para ¡Hola!; o sea, lo mismo que su ex y que su actual mujer.

Empieza el año pero el escalafón apenas se mueve. Los mismos perros con distintos collares, recordamos el refrán mientras vemos en la portada de ¡Hola!, una vez más, a Jesulín, entre el amor y el quirófano. Claro que el torero no engaña. Cuando se encuentra con reporteros y le hacen preguntas, Jesulín sólo contesta: "Leed el Hola".

Según publica Informalia, y es que lo que ya no puede ganar en las plazas tiene que implorarlo a la revista. El tema siempre es el mismo, que se casó con María José Campanario para siempre, que la quiere en la salud y en la enfermedad y que esta vez el hospital le ha tocado a él.

Cualquier excusa es buena para hacer una exclusiva, las dos hernias de nada que le han operado y un posado con detalles algo zafios. Jesulín se baja los pantalones para enseñar las huellas de la operación y en otra foto posa con el zapato encima de una butaquita forrada de blanco, algo que harían Donald Trump, o José María Aznar cuando se hizo aquella foto en el rancho de Bush con las piernas encima de la mesa. Pero George Clooney nunca lo haría.

Otra pareja que nos aburre sobremanera, David Bisbal y Rosanna Zanetti. Siguiendo el ejemplo de Paris Hilton con pedida de mano en una pista nevada, el cantante y la venezolana se han comprometido esquiando y anuncian boda. ¿No eran ya pareja de hecho? Ya resultan tan empalagosos como Carlos Falcó y Esther Doña. Ufffff.

Rocío Carrasco reaparece y llora. Sus lágrimas no se deben a la ausencia de sus hijos. Rociíto se emociona al asistir a un musical en honor a su madre. Un espectáculo que lleva ya dos años en cartel con más pena que gloria y ahora parece que ha vuelto a la cartelera de un teatro de barrio. Rociíto necesita urgentemente una estilista que le tire a la basura esa gorra visera a cuadros que se enfunda tanto para fiestas como para ir a los Juzgados.

Dos chicas nuevas, jóvenes y muy monas, una novedad que necesitan con urgencia las revistas del corazón. Son Paula y Andrea Paredes, de 19 años, a las que ¡Hola! presenta como las sobrinas de Norma Duval e hijas de su hermana Carla, omitiendo su apellido paterno, el de su padre Santiago Paredes, un señor muy respetable fallecido hace dos años.

Norma explica que las chicas han aprobado la Selectividad y meditan su futuro universitario pero de momento mientras eligen carrera, dice tía Norma, harán pequeños trabajos. ¿Dónde? En la moda, naturalmente, desfilando y cobrando por posar, que es la profesión facilona a la que tienden las cachorras y los cachorros de la gente que vive del papo, siguiendo el ejemplo de Ana Boyer, Gloria Camila, Kiko Rivera, Fran Rivera, Chabelita... Al fin y al cabo, es lo que vieron de pequeños.

Norma y sus espectaculares sobrinas nos enseñan el casoplón de los antepasados de la vedette, una mansión tipo Alpes suizos pero en Segovia, rehabilitada por la ex de José Frade y recomprada a sus últimos dueños. Todo huele a una promoción inmobiliaria y turística.

Norma anuncia que estudia ofertas para volver al teatro aunque hace un tiempo aseguraba que la escena y repetir función dos veces al día le daba una pereza enorme. No olvidemos que Norma es de las que vende una exclusiva para decir que se casa, otra para decir que ya no, y esas cosas... Hasta vendió que estaba embarazada de Frade y luego perdió, según dijo, al bebé. No recuerdo si también vendió eso.

La sorpresa de la semana es Lourdes Montes ¡sexy!, casi en topless. Lo nunca visto, aunque se trata de promocionar su colección de moda flamenca que no acaba de despegar, como tampoco salió adelante su firma de trajes de novia. Cuesta trabajo creerse el semi striptease de Lourdes en plan maléfica pero ahí está. Esta joven y su marido ya son unos especialistas consagrados en sacar dinero de su fama.