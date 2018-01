El príncipe Guillermo acomplejado por su calvicie decide afeitarse la cabeza

La alopecia es uno de los grandes problemas de muchos hombres como el príncipe Guillermo y, como tal, son muchos los que utilizan diferentes productos o técnicas para intentar luchar contra ello: desde dejar que el pelo crezca para peinarlo tapando las zonas más despobladas hasta someterse a injertos capilares.

Sin embargo, Guillermo ha optado por la manera más sencilla y barata de combatirlo: rapándose la cabeza. A pesar de que suele dar buen resultado, más aún si se combina con una cuidada barba, lo cierto es que a Guillermo no parece haberle funcionado, en parte, porque los laterales de su cabeza no estaban correctamente afeitados, según recoge Informalia.

Al no tener apenas pelo en la parte superior de la cabeza, el look de Guillermo resulta poco favorecedor y anticuado para la edad que tiene. Tendremos que esperar a su próxima aparición para ver si Kate Middleton le aconseja y mejora su look.

