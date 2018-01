¿Sabes qué opina Cósima Ramírez sobre el amoroso posado de su padre Pedro J?

Pedro J. Ramírez se declara totalmente enamorado y asegura que mujeres como ella "solo existen en las novelas de amor", unas palabras que parecen haber sorprendido a su hija.

Cósima Ramírez, que trabaja junto a su madre en el mundo de la moda, se ha mostrado irónica: "No tengo ningún comentario al respecto, al menos ningún comentario agradable", ha declarado a OK Diario, mostrando su desagrado al ver a su padre con Cruz, según recoge Informalia.

Desde que se fraguó la separación de Pedro J. y Ágatha, lo cierto es que la relación entre Cósima y su padre podría haberse deteriorado. Ella misma lo explicaba así hace algunos meses: "Soy la niña de papá, pero en estos momentos no puedo estar de su lado. Mi relación con él ahora es un poco dura porque necesita que le eche un par de broncas. Lo hago por su bien y él lo sabe", decía la joven, que optó por apoyar a su madre cuando el periodista la dejó para comenzar su romance con su nueva mujer.

Con el paso del tiempo y el apoyo de sus hijos, Cósima y Tristán, Ágatha ha asegurado que ya está recuperada del duro golpe sentimental que sufrió y se ha mostrado encantada con su nueva situación: "Qué divertido es ser mujer soltera, es una gozada. Mis hijos se están portando muy bien y no me ha fallado nadie", dijo la diseñadora el pasado mes de noviembre, que añadió: "Me he quitado un peso de encima, estoy pasando página y estoy como cuando tenía 14 años, divertidísima, he cambiado".

Buena prueba de esta recuperación es el reportaje que ella también protagoniza para la revista de moda de La Vanguardia. La modista ha compartido una imagen en su Instagram en la que se muestra muy rejuvenecida, tranquila, bellísima y acompañada de un atractivo joven desnudo.

