¿Sabes qué ha hecho Rocío Carrasco con la herencia millonaria de su madre?

Fue la semana pasada en que la prensa fue invitada a ver En el punto de partida. Tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac ejercieron de anfitriones. A ella se la vio muy emocionada cuando Anabel Dueñas se acercó a su mesa para interpretar uno de los temas que popularizó la chipionera universal. El momento fue grabado y emitido en televisión con el consentimiento de Rociíto.

La aparición de Rocío Carrasco ha hecho que se vuelva a hablar de su situación. Está inmersa en pleitos con su ex marido, a quien se juzga por presunto delito de maltrato psicológico continuado contra la madre de sus hijos. En el aire también está la acusación de alienación parental. Y a propósito de todo esto se han hecho los pertinentes informes psicológicos que, según algunos, no son nada favorables para Antonio David Flores. Pronto habrá novedades en esta cuestión, pues la sentencia no tardará mucho en salir, según recoge ESdiario.

La vida privada de Rociíto es un misterio. Poco o nada se sabe, de ahí que haya sorprendido que Terelu Campos explicara una parte de ella. Según la colaboradora de Sálvame, "Rocío no es millonaria ni puede estar el resto de su vida sin trabajar". Ante esto, cabe preguntarse, ¿Qué ha hecho la celebrity con la herencia millonaria que recibió de Rocío Jurado? Y es que su gran amiga también ha señalado que Rocío Carrasco y Fidel Albiac viven de forma modesta, nada de lujos y costosos caprichos.

