Toño Sanchís deja con el culo al aire a Belén Esteban al chivarse de un gran secreto que ella quería esconder a toda costa

Esta semana, Belén ha reaparecido vía exclusiva en Semana confesando que eran falsas las informaciones que apuntaban a que su alejamiento de los focos se debía a un tema pecuniario. Desde La fábrica de la tele enviaron un comunicado donde atacaban con dureza a Lecturas "Una vez más la revista Lecturas falta a la verdad y miente sobre la situación laboral de un miembro de nuestro equipo. ¿Rectificarán?".

La Esteban aseguró que su alejamiento temporal se debía a prescripción facultativa, ya que le iba a implantar una bomba de insulina que mejoraría su calidad de vida. El procedimiento requiere un cursillo y todo esto lleva su tiempo. Acerca de su bajada de sueldo, negó que tal cosa fuera cierta con un mensaje retador: "Los que desean mi caída tendrán que esperar", según recoge ESdiario.

A pesar de los desmentidos, hay quien se mantiene firme en que Belén está de capa caída y que ya no cotiza al alza en televisión. Este es el caso de Toño Sanchís, que desde el programa de radio Morning Glory, en Radioset, fue contundente en cuanto a la situación laboral de su ex representada: "Esta portada es de un personaje de saldo. Hemos podido comprobar como su propia productora le ha hecho un contrato de lentejas, si quieres las comes y sino las dejas".

En cuanto al aspecto de la Esteban en Semana, Toño sentenció: "Parece un bocadillo de panceta en mitad de la nieve". Y remató "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda". Sin duda, palabras que enfadaron sobremanera a Belén, que desde Sálvame le respondió: "La panceta está muy bien. ¿Por qué no hablas del dinero que te han embargado? ¿Por qué no presentas las cuentas que te ha pedido el juez?".

Toño hizo alusión a los resultados mediáticos de Belén, ahondando en la herida de que los belenazos ya no funcionan como antaño. La tan comentada bajada de audiencia: "No rinde en el campo ni suda la camiseta. Hay personajes más económicos y rentables que ella, como María Lapiedra". Sin duda, todo un directo a la mandíbula de la Esteban, a quien se la llevan los demonios cuando alguien toca el tema de que ya no concita tanto interés entre los espectadores.

Fuente original: ESdiario/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Así defendía Toño Sanchís en un juicio a Belén Esteban cuando eran amigos