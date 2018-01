Ágatha Ruiz de la Prada: "Pedrojota era un coñazo"

Hay rencores que matan. Y el que parece alimentar Ágatha Ruiz de la Prada contra Pedrojota Ramírez es uno de ellos (Ágatha Ruiz de la Prada sobre Pedrojota: "Pensé que estaba con una tía").

La que fue durante mucho tiempo variopinta pareja del famoso periodista define su primer año como separada como una etapa de descubrimientos (Agatha Ruiz de la Prada dice que pasa de 'felicidad' de su exmarido Pedrojota).

Su vida, según ella, ha dado un giro de 180 grados desde que Pedrojota decidiera romper su matrimonio de más de tres décadas con ella para comenzar una relación junto a Cruz Sánchez de Lara (La segunda boda secreta de Pedrojota).

Ya adeñnatço algo en el sofá de Risto Mejide y ha ido soltando píuldorreas en diversos medios, pero es en la revista ‘Fashion and Arts Magazine' publicada este domingo 21 de enero de 2018 donde se suelta de verdad:

"Estuve en un mundo durante 30 años y salí. Me ha ido asombrando todo, en especial cómo me ha tratado la gente. No me ha fallado nadie".

Ruiz de la Prada se ha abierto en canal. Echa la vista atrás para hacer balance de los años que pasó junto al director de ‘El Español' con quien tiene dos hijos en común:

"No sé si me enamoré, pero creo que éramos una pareja fantástica...Considero que he sido inmensamente feliz, pero la separación ha sido un palo muy gordo. Intenté solucionarlo inmediatamente. Solo pensaba en no quedarme colgada con esto".

Ágatha revela que no añora la rutina junto a él hasta tal punto que llega a definirlo como "un coñazo" y a quien declara profesar una notable aversión:

"No lo quiero volver a ver en mi vida. Se ha portado fatal. Ahora solo veo lo feo, algo que es buenísimo para mí, al menos psicológicamente. Él siempre estaba trabajando. No quería que le sobrara ni un segundo para nada. Lo que a él le gustaba -el baloncesto, el pádel y poco más- yo lo detestaba. Una vez lo llevé a una cena que me habían invitado y acabé diciendo nunca más llevo a este tío a una cosa".

En la misma semana en la que su exmarido y su pareja actual se han convertido en protagonistas del cuore al dedicarse mutuos halagos en una revista, la diseñadora se ha sincerado más que nunca.

"Ha pasado un año y ni lo he visto".

Y concluye con una frase tan críptica como estremecedora: