Así es la vida de Edurne Uriarte después del exministro Wert

Actualmente Edurne no tiene ninguna relación con José Ignacio desde la separación. Su papel de esposa de ministro quedó atrás y ha dado paso a una trayectoria trepidante en la que apenas tiene ni un minuto para ella misma. Acaba de publicar el libro 'Diez razones para ser de derechas... y atreverse a decirlo', que se lo ha dedicado a su hijo Patrik: "Entre las presentaciones del libro, las clases que imparto en la Universidad de Ciencias Políticas y las tertulias de distintos medios, es un no parar". La catedrática vive a caballo entre el País Vasco y Madrid. En un inciso concede una entrevista a Vanitatis en Marbella tras presentar su libro en el Foro de Encuentros con la Cultura, según recoge Amparo de la Gama en Vanitatis.



Pregunta: ¿Echa usted de menos la época en que fue esposa del ministro de Cultura Juan Ignacio Wert?

Respuesta: Yo nunca echo de menos el pasado, vivo entre el presente y el futuro, nunca me instalo en el pasado. Yo fui muy feliz con José Ignacio y tengo un recuerdo muy bonito.

P: En su vida ha tenido que enfrentarse a muchos retos con los ajustes y desajustes que eso conlleva: ¿tiene Edurne Uriarte algún tipo de fe?

R: Creo en la belleza de la vida y la grandeza del universo y la imposibilidad de responder a sus preguntas y al sentido de la vida solo a través de la ciencia.

"Separé su vida de ministro de la mía"

P: Una curiosidad: ¿cómo conoció al ahora su exmarido?

R: Pues a través de encuentros de investigación universitarios de sociología y ciencia política. Coincidíamos habitualmente en los congresos y en las tertulias políticas. Él siempre ha estado muy vinculado a la política. En su juventud, él fue diputado y dejó el Congreso y se fue a la empresa privada.Tambien fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Siempre nos unió esta afición común.

P. ¿Le gustaba ser la esposa del ministro?

R: El tiempo que estuve con él quise separar mucho su vida de ministro de la mía. Yo estaba de tertuliana y él llevaba otro ritmo de vida. Solo fui un año pareja cuando él era ministro. Nuestra relación duró nueve años.

P: ¿Y ahora que él vive en París mantienen alguna relación?

R: No. Ninguna.

Cómo ser de derechas

P: Usted perteneció a la ejecutiva del Partido Socialista vasco y era todo un referente... Todos estos trazos los va esculpiendo en su último libro para acabar esgrimiendo diez razones para "ser de derechas".

R: En el libro me refiero a diez claves, pero le voy a mencionar solo las dos primeras, suficientes para entender el interés y el atractivo de la derecha: la defensa de la libertad como su valor fundamental frente a una izquierda que puede sacrificarla en aras de la igualdad, y el liderazgo del cambio en las últimas décadas. El cambio ya no está en la izquierda, está en la derecha. A mí me decepciono por su posición con ETA cuando milité en el PSOE. En el País Vasco, la situación es positiva, sobre todo en comparación al pasado, pero también en relación con Cataluña, porque gobierna un PNV liderado por los autonomistas.

