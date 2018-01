Sabías que Tamara Falcó reza por Pablo Iglesias y por todos los de Podemos

Tamara Falcó (36) no se ha mordido la lengua al hablar del conflicto catalán en su entrevista para Marie Claire y ha insistido en que "España es una y no puede ser fracturada". Aún así, reconoce que "hace falta savia nueva, líderes que motiven. Hay formas de hacer política que están anticuadas y que no llegan a la gente". Además ha confesado que sus políticos favoritos son Albert Rivera y Pablo Casado y que no cenaría con Pablo Iglesias: "Rezo por él y todos los de Podemos".

La hija del marqués de Griñón sigue cultivando su lado espiritual y ha explicado cómo la religión ha mejorado su vida: "Antes vivía en un cierto caos. Creía que debería encontrar la felicidad por encima de todo, pero cada vez que creía alcanzarla, se esfumaba. Era desesperante. Encontrar a Dios y encomendarme a la Virgen me ha ayudado muchísimo", según recoge Informalia.

Tamara, que actualmente no tiene pareja, también ha hablado de las relaciones sentimentales y de la homosexualidad: "Si un día descubriera que soy lesbiana iría a hablar con un sacerdote antes que con mi madre, que sería capaz de decir: ¡qué bien, hija, cómo me alegro!".

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Tamara Falcó cuenta que no ha adelgazado lo suficiente