¿Cómo será la boda de María Castro? La actriz nos cuenta todos los secretos

María Castro se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. El pasado martes acudió a la fiesta que organizó YoDona para dar la bienvenida a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y no dudó en hablar de los preparativos de su boda y es que, tras su pedida de matrimonio en El Hormiguero, la actriz ya está ultimando los detalles del que será el día más importante de su vida.

CHANCE: Llevas un look de lo más original.

María Castro: Me han dicho te rizamos el pelo y he dicho a lo loco. Ha quedado estupendo.

"AUNQUE FUE PUBLICO PARA MI FUE IGUAL DE PRIVADO, YO SOLO LE VEIA A EL, NO VEIA A LA GENTE" CH: ¿En manos de quién has dejado a la pequeña? M.C: Con su papá que la está bañando y mi madre y mi padre como buenos abuelos, está mejor que acompañada. Me iré enseguida.

CH: Le pedirás que te manden vídeos, fotos.

M.C: Yo llego a dormirla para darle el beso de buenas noches.

CH: Qué bonita la pedida d emano.

M.C: Pues cómo me iba a esperar algo así, mis padres no estaban ese fin de semana y no teníamos canguro para dejarla, estaba con su padre y cuando le vi aparecer lo primero que pregunté fue ¿y la niña? Se la encasquetó a un vecino que tiene un niño un poquito mayor así que algún día le diremos que cuando su padre me pidió matrimonio compartió cuna por primera vez con un niño. Fue muy bonito, muy sorprendente y aunque fue público para mí fue igual de privado, yo solo le veía a él, no veía a la gente, no veía nada, estaba en estado de shock, para mí era él, sus palabras y poco más.

CH: ¿Te hubiera gustado algo más privado? M.C: No me hubiera gustado nada porque nunca me lo hubiera imaginado, igual que con la boda puedes fantasear, no me hubiera imaginado nunca el día de la pedida. Lo que sí que le dije una vez es que quería las palabras mágicas y es que no se me ocurren mejor palabras de las que me dijo, no puedo pedir más. Aunque mi vida no es privada, yo he protegido a mi familia pero de alguna forma trabajamos de cara al público y la gente me demuestra mucho cariño por la calle y como sé que han disfrutado de ese momento pues tampoco me molesta.

"YO SOY DE VIGO PERO ME HE CRIADO EN BAYONA Y LA BODA SERA EN BAYONA" CH: ¿Ya habéis empezado con los preparativos? M.C: Estamos empezando, también gracias al programa, lo hizo con mucho mimo. De preparativos sí, pero vamos poco a poco, cuando te casas con una niña es diferente a hacerlo sin niña cuando todo es para ti. Ahora ya no es solo yo, ahora es ella, me queda poco tiempo pero estaremos a la altura el día que sea y nada, estará estupendo.

CH: ¿En tu tierra? M.C: Claro, en Bayona, yo soy de Vigo pero me he criado en Bayona y será en Bayona.

CH: ¿Este año? M.C: Sí.

CH: ¿Verano? M.C: Después del verano.

CH: A ver si os va a llover.

M.C: Yo creo que no, espero que no llueva. Normalmente hace buen tiempo en esas fechas que hemos elegido así que espero que nos respete el tiempo y si no, pues nada, estamos en Galicia.

CH: ¿Quieres vestir de blanco, boda por la iglesia? M.C: De blanco sí y por la iglesia me gustaría, a ver que se den todas las circunstancias para poder hacerlo y sino por el juzgado que también me vale, pero me hace ilusión.

"PREFERIRIA QUE OTRO NIÑO VINIERA DESPUES DE LA BODA" M.C: Pero porque de repente te piden papeles que no llegan, depende de la persona que te case con más o menos reticentes* pero espero que no haya problemas.

CH: ¿Y lo de tener otro bebé? M.C: Preferiría que viniera después de la boda, pero quiero repetir, la maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida y aunque estoy agotada, estoy felizmente agotada. Preferiría que lo disfrute Maya con nosotros, pero que si pasase, pues no sería una desgracia pero no lo estoy buscando. Yo creo que después, primero me caso y luego ya se verá.

CH: Luego habrá otro niño seguro.

M.C: Bueno la vida da muchas vueltas, hay que buscar el momento pero sí que me gustaría que tuviese lo que yo tengo, mi mejor regalo que son los hermanos y que tuviese alguien en la vida para poder compartirla.