'First Dates': Ella interpreta que su cita la está llamando fea y provoca el momento más tenso y surrealista

Aunque Jaime intentaba ser educado con su acompañante, ella se encargaba de reventar la cita mirándose una y otra vez al espejo del móvil para ver si se le había corrido su pintalabios. Sin embargo, Tina lo veía de otra forma: "Por su comportamiento, por ver lo nervioso que se pone mirando hacia el suelo o a los lados, es muy indeciso".

Y añadió: "Se ha puesto nervioso porque soy un pibón".Nada le hacía presagiar a Jaime, un mallorquín de 25 años, que iba a protagonizar sin comerlo ni beberlo el momento más cortante de la historia del programa.

La cosa se desarrolló así: Tina ya entraba calentita en la sala de la sentencia final. La chica acusaba a su cita de no hacerle caso en toda la cena, de estar permanentemente avergonzado y de no haber sacado su lado seductor en ningún momento: "Yo le dejé, a ver si se le soltaba un poco la vergüenza y sacaba su lado de seductor. Pero no. Él seguía hablando, y hablando y hablando", criticaba Tina.

Pero lo que ha hecho saltar las velada por los aires, ha sido en el momento final al argumentar Jaime lo siguiente: "Me gusta como persona, que es más importante que el físico". "¿Me estás llamando fea?", interrumpió Tina con cara de pocos amigos a lo que él reculó: "No quería decir eso", según recoge Ecoteuve.

"A mí no me parece normal que yo vaya a cenar con un chico que encima se haya comportado fatal en toda la cita, que no haya prestado atención y que haya estado más pendiente de los macarrones que de mí", se quedó ella después. E, incluso, también criticó que no le pagara la cuenta. "Está muy bien haber pagado a pachas, es algo que está bien porque no conoces tanto a esa persona. Me parecía muy correcto", se justificó él.

