María Lapiedra: "Mi madre me abandonó; he vivido un infierno con ella"

Madera y más madera, hasta que reviente la locomotora. María Lapiedra se ha convertido en cuestión de semanas en uno de los personajes más buscados por la prensa del corazón.

Su dramática ruptura con Mark Hamilton, ya ex marido y padre de sus dos hijas, por su romance con Gustavo (colaborador de Sálvame) la ha colocado en el foco mediático y este miércoles 24 de enero de 2018 es protagonista de la revista Lecturas.

La recién nombrada colaboradora del espacio presentado por Jorge Javier desvela en su entrevista con la mencionada revista su dramática niñez, en la que sufrió numerosos desprecios por parte de sus padres.

"Mi infancia fue oscura, lloraba mucho", dice María, quien asegura haber "intentado borrar muchas cosas".

Lapiedra ha explicado que de pequeña dormía en una sala de estar "en una especie de sofa".

"Nunca me contaron cuentos. De pequeña odiaba ir a dormir. Me daba miedo estar sola".

Al mismo tiempo, ha confesado que se sentía muy sola cuando era una niña:

María asegura que no recibió cariño en su casa:

"Con cinco años bailamos La Lambada en el colegio y todas las niñas iban igual vestidas menos yo. Mi madre no se enteró ni de qué tela tenía que llevar el vestido".

Asegura entre lágrimas que nadie le daba besos en su infancia.

La relación con su madre fue completamente tormentosa:

"Teníamos muchas peleas. Me encantaba el latín y una vez que tenía examen me escondió el diccionario. [...] He vivido un infierno con mi madre".

Lapiedra ha contado llorando uno de los episodios más duros de aquella etapa.

La también exmujer de Ramiro Lapiedra, además ha afirmado que su madre la culpó de su divorcio con su padre.

"Siempre me he sentido culpable, he sufrido mucho. Una vez le pregunté a mi padre: '¿Para qué me tuvisteis? Si me hubieras preguntado si quería nacer, te hubiera dicho que no".