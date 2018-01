Isabel Preysler habla de sus nietos: "Son perfectos, yo encuentro que son perfectos"

La firma Pedro del Hierro, de la mano de Nacho Aguayo, ha presentado su propuesta para la nueva temporada y lo hace por todo lo alto en la primera jornada de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid que tuvo lugar en el Museo del Ferrocarril.

Como no podía ser de otra forma, el diseñador contó con el apoyo de muchos amigos en el 'front row' como fue el caso de Sara Verdasco, Eugenia Silva, Juana Acosta, Eugenia Osborne, Begoña Villacís, Norma Ruiz, Ana Botella y María Castro que no se quisieron perder el desfile.

Sin duda alguna la gran protagonista fue Isabel Preysler y es que una vez más la pareja de Mario Vargas Llosa derrochó elegancia con uno de los diseños de la firma. Con la amabilidad y la cercanía que le caracteriza, Isabel no dudó en hablar sobre cómo está llevando lo de ser abuela.

CHANCE: ¿Cómo estás? Isabel Preysler: Muy bien.

CH: Imagino que vienes de Pedro del Hierro.

I.P: Por supuesto.

CH: Una marca muy especial, vistió en la boda a tu yerno.

I.P: Sí, también. A mí Pedro del Hierro, el maestro, también me vistió hace muchos años.

ISABEL PREYSLER: "HE TENIDO UN MES DE DICIEMBRE CON GRANDES REGALOS" CH: ¿Qué recuerdos tienes con Pedro? I.P: Yo me acuerdo que fuimos un grupo de amigas cuando era la novedad y a todos nos encantaron.

CH: A punto de cumplir el tercer aniversario con Mario, ¿Qué te ha regalado? I.P: No me ha regalado nada todavía.

CH: ¿Te ha pedido matrimonio? I.P: Ya os lo he dicho, ya me lo habéis preguntado.

CH: ¿Serán en el 2018? I.P: Es que no estamos casi como casados, estamos como casados.

CH: ¿Eres la siguiente? I.P: Falta Tamara.

CH: ¿También se lo puedes pedir tú? I.P: ¿A Tamara? Por supuesto que se lo puedo pedir yo, por qué no.

CH: Tamara ha llegado a decir que mejor sola que mal acompañada.

I.P: Eso desde luego. Además no es nada facilona, no te creas.

CH: ¿Cómo estás disfrutando esta etapa de tu vida con tus dos nuevos nietos? I.P: Muy bien, he tenido un mes de diciembre con grandes regalos.

CH: ¿Qué te parecen las declaraciones de que no existe embarazo? I.P: Eso son tonterías, ya la gente no sabe qué decir, es totalmente ridículo, ni entro en ello.

ISABEL PREYSLER: "ENRIQUE DECIDIO SUBIR LA FOTO A LAS REDES SOCIALES PORQUE ESTABAN MUY ACOSADOS" CH: ¿Cómo son tus nietos? I.P: Preciosos, qué te va a decir una abuela. Son perfectos, yo encuentro que son perfectos.

CH: ¿Cómo ves Enrique como padre? I.P: Pues estoy segurísima de que será muy buen padre.

CH: Tu hija Ana se anima.

I.P: Lo tiene difícil, la vida que llevan ahora mismo es complicado, están viajando sin parar. Yo creo que va a esperar un poquito.

CH: ¿Qué te parece el hermetismo que había con los niños y ahora ya suben fotos a las redes sociales? I.P: Me parece muy bien, ha habido un interés muy grande y Enrique decidió subir la foto a las redes sociales, estaban muy muy acosados y ha sido una forma también de relajar eso.

CH: Tú que has convivido con la prensa muchos años, ¿Cómo lo ha conseguido enrique para que no haya imágenes del embarazo? I.P: Bueno, ellos llevan una vida muy tranquila, Enrique está todo el día trabajando y cuando no está trabajando hacen una vida muy casera porque les gusta estar en su casa, disfrutan estando en su casa. Creo que también es más fácil y después Anna ha llevado un embarazo muy bien y entonces pues lo han podido hacer.

CH: Se desmiente que haya habido una gestación subrogada.

I.P: Esa es una tontería, pero una tontería como una casa.

ISABEL PREYSLER: "HEMOS HECHO TODO LO QUE HA PEDIDO EL NOTARIO, LO QUE HAN PEDIDO LOS ABOGADOS Y LO QUE HA PEDIDO EL ALBACEA" CH: ¿Mario les ha podido conocer? I.P: Sí, también, Mario vino conmigo. Yo volé desde Madrid y él desde Montevideo, nos quedamos en casa de Enrique unos días así que hemos estado con los niños mañana, noche y día.

CH: Dicen que eres una abuela sexy.

I.P: Eso es una tontería porque no soy nada sexy.

CH: Estás estupenda.

I.P: Gracias qué simpático.

CH: Una abuela con mucha elegancia, eso desde luego.

I.P: Qué simpático, gracias.

CH: Su hija Tamara decía que nunca cenaría con Pablo Iglesias ¿Y usted? I.P: No vamos a hablar de política ahora, que estamos en un desfile de moda.

CH: ¿Pero le importaría? I.P: Nunca me importa conocer a gente.

ISABEL PREYSLER: "ME CUESTA TRABAJO CREER LO DE JULIO IGLESIAS, PERO SI SALE QUE ES SU HIJO, PUES ES" CH: Tamara ha insistido en que Fernando es lo más.

I.P: Absolutamente, sus padres y sus hermanas también. Vienen a casa, almuerzan, cenan, estoy encantada de verles en casa.

CH: ¿Notas un ligero cambio en Ana desde que se casó? I.P: No, ella sigue como ha sido siempre, le veo mucho más feliz.

CH: ¿A nivel profesional qué va a pasar con ella? I.P: No lo sé, de momento le va a ser muy difícil.

CH: ¿Ha podido ver los diseños de la colección que prepara Tamara? I.P: Sí, los he podido ver. Lo único que te pudo adelantar es que nos han gustado mucho, ahora mientras hemos estado yo una noche me puse uno de los trajes de Tamara y Ana también.

CH: Lo contó ella muy orgullosa.

I.P: Totalmente.

CH: Ahora entendemos por qué Enrique no pudo asistir a la boda de su hermana pero tuvo que ser duro para él.

I.P: Pero es que era totalmente imposible moverse.

CH: ¿Un propósito para el 2018? I.P: Que sea igual que el 2017. Reconozco que seguiré siendo muy afortunada.

CH: ¿Qué te parece que se haya admitido a trámite la demanda de paternidad contra Julio Iglesias? I.P: No tengo nada que ver. Vas a decir que era en mi época, lo sabía. Me cuesta trabajo creerlo, pero si sale que es, pues es.

ISABEL PREYSLER: "YO NO ESTARIA AQUI SI NO FUERA POR LA PRENSA" CH: Debería cumplir como padre.

I.P: Pienso que él si lo hará si se prueba que sí. Yo estoy segurísima de que Julio ha sido una persona siempre muy responsable, si sale que sí, pues me imagino que sí.

CH: ¿Qué le parece el giro que ha dado Tamara en las redes sociales que ha borrado todo? I.P: Me parece muy bien. Tamara hace lo que quiere siempre.

CH: El secreto de tu éxito era la discreción, crees que es mejor no estar expuesto en las redes.

I.P: No participo en lo de las redes, no sabría decirte hasta qué punto.

CH: Tendría muchos seguidores.

I.P: ¿Tú crees? No estoy tan segura, si os conocéis toda mi vida.

CH: ¿Mario e ha hecho partícipe de alguna de sus novelas? I.P: Formar parte ¿Yo? No que yo sepa.

CH: Mira el interés que despiertas, ¿Una se acostumbra a esto? I.P: Pues sí te acostumbras, llevo muchos años y además también reconozco que ha ayudado mucho tener muchos amigos en la prensa y que la prensa me ayudase en todo este tiempo, yo no estaría aquí si no fuera por la prensa.