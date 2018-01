Julián Muñoz está enfermo menos para bailar sevillanas a las cinco de la madrugada en un pub de Marbella

En los vídeos que ofrece El Español se puede ver a la ex pareja de Isabel Pantoja muy sonriente, bronceado y en una excelente forma física. Acompañado por un grupo de amigos, Julián Muñoz (69) baila unas sevillanas en Trafalgar, un bar frecuentado por turistas extranjeros donde pasa desapercibido y puede recuperar el tiempo perdido tras haber estado en prisión por cometer delito fiscal y prevaricación urbanística, entre otras muchas cosas. De hecho, esta misma semana ha sido condenado a seis meses más de cárcel más e inhabilitación de cargo público durante cinco años que se suman a los más de 20 años de condena en prisión que acumula por el otros delitos.

punto de cumplir su segundo año en libertad, la imagen de Julián Muñoz dista mucho de la que aquel hombre enfermo y prácticamente incapacitado que suplicaba clemencia al Tribunal: "No me dejen morir en la cárcel". Sus abogados solicitaron el tercer grado apoyándose en informes médicos que le atribuían una enfermedad "grave e incurable" y a pesar de que la Fiscalía trató de evitarlo asegurando que "no es terminal", Julián abandonó la prisión de Alhaurín de la Torre, según recoge Informalia.

Desde entonces, goza de una vida que es la envidia de sus amigos. Se le ve tomando el sol en las hamacas de un club privado marbellí, comiendo espetos en el paseo marítimo de San Pedro, acudiendo semanalmente a un salón de bronceado o practicando pádel con su grupo de amigos, además de hacer mancuernas y ejercicios para tonificar la caja torácica y mejorar su capacidad pulmonar.

Fuente: Informalia/Leer más

